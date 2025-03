Gears of War Collection: PS5 Pro-Upgrade, aber kein Multiplayer?

Laut einem neuen Leak könnte die Gears of War Collection schon bald auf der PlayStation 5 erscheinen – und dabei einige Überraschungen (sowohl positive als auch negative) bereithalten.

Der bekannte Leaker DetectiveSeeds behauptet, dass die PS Store-Listung von Gears of War Collection bereits auf den Servern von Sony aufgetaucht ist. Besonders interessant: Die Sammlung soll auf der PS5 Pro optimiert sein. Das bedeutet wahrscheinlich höhere Auflösung, stabilere Framerates oder sogar Raytracing. Allerdings sind das derzeit nur Vermutungen.

Doch eine Info sorgt für Enttäuschung: Laut dem Leak listet der PlayStation Store das Spiel nur als Singleplayer-Erlebnis – Hinweise auf einen Multiplayer-Modus fehlen bislang. Sollte das stimmen, würde das bedeuten, dass ikonische Modi wie Horde oder Versus in der PlayStation-Version nicht enthalten sind.

Ob zumindest Koop-Missionen spielbar sind, bleibt unklar – der Leaker gibt an, dass er dazu keine Bestätigung von seiner Quelle erhalten hat.

For further on Gears of War collection. The game is loaded onto PS storefront on the back end (this is the same with others I have said in the past). It shows 1 player and does not show support for additional players. I asked about co-op, but no clarification on that yet. https://t.co/Jh6X8bfMNx

— Detective Seeds (@DetectiveSeeds) March 5, 2025