Gears of War Collection: Wann startet der große Xbox-Release?

Gerüchten zufolge befindet sich eine mögliche Gears of War Collection in der Testphase für eine mögliche Veröffentlichung auf der Xbox Series X/S und Windows PC.

Woher stammt die Vermutung? Dem YouTuber “Middleagegamegy” zufolge, der sich auf interne Quellen beruft, wird derzeit an einer Sammlung der beliebten Gears of War-Serie gearbeitet. Auch wenn die genaue Zusammenstellung der Spiele noch nicht bekannt ist, hoffen Fans auf aktualisierte Versionen der ersten drei Einträge. Die Verwendung der Unreal Engine 5 verspricht zudem beeindruckende Grafik. Wir können es kaum erwarten, wieder in die Welt von Gears of War einzutauchen!

Gears of War Collection: Seit Jahren ein Gerücht!

Die Gears of War-Sammlung hat eine besondere Bedeutung für Fans, und die Gerüchte über ihre Ankunft halten sich bereits seit einiger Zeit. Die Beziehung zwischen dem Entwickler The Coalition und der Gears of War-Franchise begann im Jahr 2015 und erreichte mit Gears of War Ultimate Edition ihren Anfang. Nun, da sich Gears of War 4 und Gears 5 etabliert haben, ist die Sehnsucht nach einer Rückkehr zu den Wurzeln spürbar.

Obwohl Gears Tactics Spaß gemacht hat, hofft irgendwie jeder Fan auf die Rückkehr der klassischen Action! Zum Release für Gears 6 wird wohl noch einige Zeit vergehen, da wäre diese “Collection” wohl gerade richtig.

Überarbeitete Klassiker

Die Verwendung der Unreal Engine 5 für die Sammlung verspricht nicht nur beeindruckende Grafik, sondern lässt auch Raum für Spekulationen darüber, wie die überarbeiteten Spiele aussehen werden. Gears of War 2, das bereits kostenlos im Xbox Game Pass spielbar ist, könnte eine erneuerte Version erhalten und die Fans mit nostalgischer Freude erfüllen.

Fans hoffen darauf, dass die überarbeiteten Spiele nicht nur visuell beeindruckend sind, sondern auch das einzigartige Spielgefühl der Originaltitel bewahren. Die charakteristische Erfahrung des Kampfes gegen Locust-Gegner mit der Kettensäge hat Gears of War zu einem herausragenden Franchise gemacht. Wenn die Testphase erfolgreich verläuft, könnten wir möglicherweise schon bald erste Einblicke während der Xbox Developer Direct erhalten. Immerhin findet diese am 18. Januar statt, also in wenigen Tagen!

Eine Gears of War Collection wurde bisher noch nicht offiziell angekündigt!