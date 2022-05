Gears of War könnte eine “Master Chief Collection”-Behandlung erhalten

Bekommt das Gears of War-Franchise eine ähnliche Collection wie Halo? - (C) Microsoft

Ist eine neu “gemasterte Gears of War-Sammlung” in Arbeit? Zumindest behauptet dies Xbox Era-Journalist Nick Baker. Der ansonsten gut informierte Insider ist der Meinung, dass Spiel im Stil der “Halo: The Master Chief Collection” für das Gears of War-Franchise in Arbeit sei.

“Vor einiger Zeit habe ich gesagt, dass es ein weiteres Microsoft-Franchise gibt, das die Behandlung vom Typ Master Chief Collection erhält, ich bin der Überzeugung, dass das dieses Jahr kommt”, so Nick Baker im Xbox Era-Podcast (via VGC). Bereits Anfang des Jahres machte er eine ähnliche Bemerkung in diese Richtung.

Das eine Collection durchaus “machbar” sein könnte, darauf deutet hin, dass das Xbox-Entwicklerstudio The Coalition sich in der Anfangsphase des nächsten Gears (of War)-Titel befinden soll. Bis wir also ein neues Spiel des Franchise sehen werden vergehen also noch Jahre. Damit man die Fangemeinde am Leben erhaltet, könnten gemasterte Gears of War-Spiele nach und nach erscheinen.

Gears of War: The Collection ab 2022?

Halo: The Master Chief Collection ist eine Sammlung aus Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3 und Halo 4, die 2014 für die Xbox One erschienen ist. Die einzelnen Spiele boten verbesserte Grafiken. Außerdem wurden später die beiden Titel Halo 3: ODST und Halo: Reach hinzugefügt.

Welche Spiele könnten in der Gears of War-Collection enthalten sein?

Gears of War: Ultimate Edition (überarbeitete Version des ersten Teils aus dem Jahr 2006, die es bereits seit 2015 gibt)

Gears of War 2 (eine remasterte Version)

Gears of War 3 (eine remasterte Version)

Gears of War: Judgement (eine remasterte Version)

Gears of War 4

Gears 5 und Gears Tactics werden wohl genauso wenig in dieser Collection Platz finden wie auch das mobile Echtzeit-Strategie-Spiel “Gears Pop!”.

Ob es tatsächlich zu dieser Sammlung von Gears of War-Spielen kommen wird, wird sich zeigen. Das große Xbox & Bethesda-Games Showcase findet am 12. Juni statt. Wir müssen also nicht mehr so lange auf eine mögliche Bestätigung warten.