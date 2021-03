The Coalition – Alle Zeichen auf ein neues Gears of War (6)

Gears 5 - (C) Microsoft

Gears 5 erschien 2019 für Xbox One und PC und wird bis heute unterstützt, auch mit einem Xbox Series X/S-Upgrade. Obwohl der Titel noch immer neue Inhalte bekommt, arbeitet The Coalition bereits intensiv am nächsten Teil der Gears of War-Reihe. Dafür sucht das Xbox-Studio auch neue Mitarbeiter. Beginnen die Arbeiten an Gears of War 6?

The Coalition wirbt intensiv um neue Mitarbeiter, wie Community Manager, Lead Cinematic Animator und vielen mehr. Wie hier auf Twitter.

Insgesamt umfasst die Liste der Vollzeitstellen die besetzt werden möchten 12 Rollen,. Auf der Webseite heißt es: „The Coalition sucht Menschen, die kulturell hervorragend zu unserem Team passen und die Energie, Leidenschaft und Entschlossenheit haben, Dinge zu erledigen.“

Das Studio sucht einen Senior 3D Marketing Artist sowie mehrere Senior Gameplay-bezogene Positionen im Team. Natürlich enthalten die meisten dieser offenen Positionen keine konkreten Details zum bevorstehenden Gears of War 6, dass sich derzeit in der Entwicklung befindet. Allerdings wird ausdrücklich erwähnt, dass es sich um zukünftige Gears of War-Projekte handelt.

Wofür die Stellen besetzt werden ist somit nicht bekannt, da Gears 6 (oder wie es heißen wird) noch nicht angekündigt wurde. Es gab Gerüchte über ein „Gears of War 2-Remaster“, die jedoch vom offiziellen Twitter-Account der Spielreihe dementiert wurden.

Obwohl Gears of War 6 noch Jahre entfernt ist, haben Fans die Gewissheit, dass daran gearbeitet wird. Immerhin wird Gears 5 noch einige Zeit unterstützt.