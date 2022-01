Xbox: Gears of War oder Fable bekommt eine Remastered-Collection

Gears of War oder Fable? Welches Xbox-Franchise wird eine Remastered Collection erhalten? - (C) Xbox Game Studios - Bildmontage DG

Ein großes Xbox-Franchise erhält Berichten zufolge eine “Remastered-Ausgabe”, auf dem Niveau von Halo: The Master Chief Collection. Genau wissen die Quellen nicht, um welches es sich handelt, aber die Wahl scheint auf Fable oder Gears of War (Gears) zu fallen.

Während des letzten XboxEra-Podcasts (via YouTube) deutete Nick ‘Shpeshal Nick’ Baker an, dass er von jemandem, der der Entwicklung der Remaster nahe stand, von dem Projekt gehört hatte. Derzeit ist es also nur ein “Hören-Sagen”, von einer offiziellen Ankündigung sind wir noch weit weg. Oder einen Leak, wie ein Bild das irgendwo aufgetaucht ist.

Die Behandlung des Remasters soll ähnlich wie bei The Master Chief Collection ablaufen. Fans raten nun, ob es Fable oder Gears of War ist.

Nick Baker hat auch keine Informationen über den Zeitrahmen des Projekts, aber ein Release Ende 2022 / Anfang 2023 könnte durchaus möglich sein. Wer sich den Podcast anhören möchte, der kann im folgenden Video bei Minute 1:32 mehr darüber erfahren.

Fable oder Gears of War im modernen Gewand?

Die Master Chief Collection für alle Halo-Shooter-Spiele, außer Halo 5: Guardians, kam gut an. Vor allem die Tatsache, dass PC-Spieler erstmals auch keine Xbox benötigt haben, um die legendären Halo-Titel zu zocken. Die unbekannte Spielserie soll alle Titel des Franchises bündeln und ein überarbeitetes Gameplay bieten, das mehr oder weniger wie ein modernes Spiel aussieht.

Der Insider deutet darauf hin, dass es sich dabei nur um die besagten zwei Franchises handeln kann, die nach Halo einer der bekanntesten Xbox-Franchises von früher seien.

Fable 4 bereits in Arbeit

Nachdem Halo ein Shooter ist, genauso wie Gears of War, Fable 4 bereits in Arbeit ist, könnte eine “Fable Remastered Collection” (wie auch immer Xbox es nennen wird) eine gute Möglichkeit sein, neue Spieler auf den neuen Ableger einzustimmen. Playground Games arbeitet seit Jahre an einem neuen Fable-Spiel. Die ursprüngliche Fable hat bereits 2014 eine Jubiläumsausgabe erhalten, aber Teil 2 und 3 noch nicht.

Schlimmer als die GTA Trilogy wird es schon nicht werden, sollten sich die Gerüchte als wahr beweisen.