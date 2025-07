Xbox macht’s möglich: Jetzt kannst du deine Konsolenspiele auf dem PC streamen

MarkusMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Microsoft erweitert das Xbox-Ökosystem: Ab sofort kannst du viele deiner gekauften Xbox-Konsolenspiele direkt auf dem PC streamen – ohne Game Pass, ohne Installation.

Das neue Feature ist Teil der „Xbox Insider Preview“ und richtet sich an Game Pass Ultimate-Abonnenten in den 28 unterstützten Ländern, darunter auch Deutschland.

Eigene Spiele streamen, auch ohne Game Pass

Bislang war Xbox Cloud Gaming auf die Game-Pass-Bibliothek begrenzt. Jetzt geht Microsoft einen Schritt weiter: In der Xbox-App für Windows gibt es einen neuen Bereich namens „Stream your own game“. Dort kannst du kompatible Spiele aus deinem eigenen Besitz auswählen und sofort über die Cloud starten.

Zum Start sind über 250 Spiele verfügbar, darunter große Titel wie Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, aber auch etliche Indie-Perlen.

So streamst du deine Spiele auf dem PC

Du brauchst kein technisches Know-how, so funktioniert es:

Öffne die Xbox-App auf deinem Windows-PC Wechsle zum Reiter Cloud-Gaming Klicke auf „Stream your own game“ Wähle ein kompatibles Spiel aus deiner Bibliothek Starte das Spiel – ohne Installation, direkt aus der Cloud

Tipp: Stelle sicher, dass du mit dem Xbox-Konto angemeldet bist, auf dem die Spiele gekauft wurden.

Nicht jedes Spiel ist dabei – aber es werden mehr

Das Streaming erfolgt direkt über die Cloud. Spiele mit Kinect-Unterstützung oder spezielle Lizenzprodukte sind aktuell ausgeschlossen. Xbox verspricht aber, regelmäßig neue Titel hinzuzufügen – auch aus der Play Anywhere-Reihe.

Endlich kannst du deine Lieblingsspiele aus der Xbox-Bibliothek plattformübergreifend genießen – ganz ohne Download. Ein starkes Upgrade für alle, die unterwegs oder auf dem Zweitgerät zocken wollen.

