Xbox: „Stream Your Own Game“ jetzt für alle Game Pass Ultimate-Nutzer verfügbar

Microsoft hebt Cloud-Gaming auf die nächste Stufe. Seit gestern, dem 16. April 2025, ist die Funktion „Stream Your Own Game“ nicht länger exklusiv für Xbox Insider – jetzt können alle Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten eigene Spiele auf verschiedensten Geräten streamen.

Das bedeutet: Du kannst ab sofort auch Spiele streamen, die du selbst gekauft hast, ohne dass sie im Game Pass enthalten sein müssen. Und das völlig unabhängig davon, ob du gerade eine leistungsstarke Konsole oder nur ein Smartphone zur Hand hast.

Werbung

Was genau ist „Stream Your Own Game“?

Mit dem neuen Feature lassen sich eigene Xbox-Titel aus der Cloud spielen – ganz ohne Installation. Unterstützt werden unter anderem:

Xbox One

Xbox Series X/S

Windows-PCs

Smartphones und Tablets (iOS & Android)

Amazon Fire TV

VR-Headsets

Webbrowser wie Chrome und Edge

Gestartet als Testfunktion für Xbox Insider im November 2024, steht „Stream Your Own Game“ nun allen Game Pass Ultimate-Abonnenten offen. Für 19,99 €/Monat bekommst du damit nicht nur Zugriff auf den Game Pass selbst, sondern auch auf die Cloud-Streaming-Plattform für deine eigenen Spiele.

Ein Vorteil für ältere Konsolen – und ein Ausblick auf die Zukunft

Gerade Nutzer einer Xbox One profitieren enorm: Viele neuere Xbox Series-Titel wie Baldur’s Gate 3, S.T.A.L.K.E.R 2 und mehr können so in Topqualität gespielt werden – auch wenn die Hardware längst an ihre Grenzen gekommen ist.

Einziger Haken: Du brauchst eine stabile Internetverbindung. Microsoft empfiehlt mindestens 20 Mbit/s via LAN und 5 GHz WLAN, um ruckelfrei zu streamen.

Ein strategischer Schritt Richtung Xbox-Handheld?

Dieses Feature ist aber nicht nur praktisch – es könnte auch ein Hinweis auf Microsofts nächste große Hardware-Revolution sein: den lange spekulierten Xbox-Handheld. Wenn Spieler künftig ihre komplette Bibliothek streamen können, ganz ohne Downloads oder lokale Installationen, wird ein kompakter Handheld mit starker Cloud-Anbindung plötzlich extrem attraktiv.

Mit „Stream Your Own Game“ schafft Microsoft also schon jetzt die Grundlage dafür, dass du in Zukunft überall und jederzeit zocken kannst – ohne fette Hardware, aber mit voller Power mit monatlichen Abo-Modell.