Baldur’s Gate 3: Patch 8 endlich veröffentlicht – Crossplay, Fotomodus & neue Subklassen

Nach monatelangen Tests hat Larian endlich Patch 8 für Baldur’s Gate 3 veröffentlicht und damit das Ende einer Ära für das gefeierte RPG aus dem Jahr 2023 eingeläutet. Das Studio bezeichnet dieses Update als den „letzten großen Spiele-Patch“, da es sich nun neuen Projekten zuwendet. Larian hat Patch 8 in den vergangenen Monaten intensiv getestet, sodass ausgewählte Spieler bereits eine Vorschau auf die lang erwarteten Neuerungen erhalten konnten.

Allerdings mussten sie sich bewusst sein, dass die Testversion noch nicht die vollständige, optimierte Spielerfahrung bieten würde. Nach fast zwei Jahren kontinuierlicher Updates markiert dieses finale große Update das Ende der umfassenden Unterstützung des Spiels durch Larian. Zwar hat das Studio zugesagt, weiterhin kleinere Fehlerbehebungen vorzunehmen, doch bleibt unklar, wie lange dieser Support fortgesetzt wird.

Die neuesten Patch-Notes zu Baldur’s Gate 3 geben detaillierte Einblicke in die wichtigsten Neuerungen von Patch 8. Zu den Highlights gehören:

