Xbox fragt tatsächlich: Was, wenn Minecraft PlayStation und Nintendo verlässt?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Microsoft lässt Xbox-Spieler derzeit über ein Szenario abstimmen, das vor wenigen Monaten noch völlig absurd geklungen hätte: Was würdest du tun, wenn zukünftige Xbox-Spiele nicht mehr für PlayStation oder Nintendo erscheinen und selbst Titel wie Minecraft dort keine neuen Inhalte mehr erhalten würde? Genau diese Frage taucht in einer neuen Xbox-Umfrage auf, deren Echtheit von Windows Central überprüft wurde.

Die Umfrage wurde an einen Teil der Teilnehmer des „Xbox Insider Programms“ geschickt. Microsoft fragt darin nicht nur allgemein nach Exklusivspielen, sondern nennt einige seiner größten Marken ausdrücklich: Minecraft, Fallout, The Elder Scrolls, DOOM, Diablo und Hideo Kojimas PHYSINT gehören dazu. Spieler sollen angeben, ob sie bei einer Xbox-Exklusivität auf einer vorhandenen Xbox spielen, eine neue Xbox kaufen, zum PC wechseln oder auf das jeweilige Spiel verzichten würden.

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Das Minecraft-Szenario geht besonders weit

Die radikalste Frage betrifft praktisch das komplette Xbox-Portfolio. Die Teilnehmer sollen sich vorstellen, dass künftig alle neuen Spiele aus von Xbox entwickelten Reihen, mit Ausnahme von Call of Duty, nur noch auf Xbox-Konsolen erscheinen. PC-Versionen wären von diesem Szenario ausdrücklich nicht betroffen.

Bei Minecraft geht Microsoft in der hypothetischen Frage noch weiter. Bereits gekaufte Versionen auf PlayStation und Nintendo würden zwar erhalten bleiben, neue Verkäufe und künftige Inhaltsupdates könnten dort aber eingestellt werden. Besitzer würden also nicht plötzlich ihr vorhandenes Minecraft verlieren. Die Plattformen könnten langfristig jedoch von neuen Inhalten abgeschnitten werden.

Das wäre ein bemerkenswerter Kurswechsel. Minecraft gehört seit Jahren gerade deshalb zu den ungewöhnlichsten Microsoft-Marken, weil das Spiel praktisch überall verfügbar ist.

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Bei The Elder Scrolls 6 wird die Sache besonders interessant

Die Umfrage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Microsoft seine Exklusivstrategie ohnehin neu sortiert. Xbox-Chefin Asha Sharma wollte zuletzt selbst auf direkte Nachfrage nicht festlegen, ob The Elder Scrolls 6 auch auf einer zukünftigen PlayStation erscheinen wird. Noch vor wenigen Jahren galt eine Xbox- und PC-Veröffentlichung als wesentlich wahrscheinlicher.

Dass Microsoft jetzt ausgerechnet untersucht, ob Fallout, The Elder Scrolls und andere große Marken Spieler zum Kauf neuer Xbox-Hardware bewegen könnten, dürfte deshalb kein Zufall sein. Umfragen dieser Art dienen allerdings der Marktforschung. Unternehmen testen dabei bewusst auch extreme Szenarien, ohne dass daraus automatisch konkrete Produktentscheidungen entstehen.

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Für die nächste Xbox könnte das trotzdem entscheidend werden. Mit Project Helix arbeitet Microsoft an einer neuen Gerätegeneration und braucht einen überzeugenden Grund, warum Spieler überhaupt Xbox-Hardware kaufen sollen. Fallout 5 und The Elder Scrolls 6 wären dafür enorme Marken. Minecraft von PlayStation und Nintendo abzuschneiden wäre dagegen eine weitaus drastischere Entscheidung.

Die wichtigste Erkenntnis aus der Umfrage ist deshalb nicht, dass Minecraft jetzt Xbox-exklusiv wird. Das ist nicht beschlossen. Interessant ist vielmehr, dass Microsoft ein solches Szenario überhaupt konkret bei seinen Spielern testet. Nach Jahren, in denen Xbox immer mehr Spiele auf konkurrierende Plattformen brachte, scheint die Frage nach echten Exklusivtiteln intern noch längst nicht erledigt zu sein.