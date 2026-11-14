Neues DOOM bestätigt? id Software macht nach den Xbox-Entlassungen eine wichtige Ansage

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nach den massiven Entlassungen bei Microsoft war lange unklar, wie es mit id Software weitergeht. Jetzt meldet sich das Studio hinter DOOM selbst zu Wort und bestätigt ein neues Spiel. Besonders interessant: Die Entwicklung übernimmt erneut Hugo Martin, der bereits die jüngsten DOOM-Spiele maßgeblich geprägt hat. Für Gaming-Insider Tom Warren ist das die Bestätigung eines Berichts, den er bereits im Juli veröffentlicht hatte.

In einem offiziellen Beitrag auf X.com erklärt id Software, dass die Teams in Texas und Frankfurt gemeinsam am nächsten Projekt arbeiten. Hugo Martin wird erneut die kreative Leitung übernehmen.

Wir freuen uns unglaublich auf unser nächstes Projekt, ein neues Spiel unserer Teams in Texas und Frankfurt, erneut unter der Leitung von Hugo Martin.

Bis zur eigentlichen Vorstellung werde allerdings noch einige Zeit vergehen. Einen Titel, Veröffentlichungstermin oder erste Gameplay-Details nennt das Studio nicht.

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Insider hatte ein neues DOOM bereits im Juli angekündigt

Besonders spannend ist die Ankündigung im Zusammenhang mit einem früheren Insiderbericht. Bereits im Juli schrieb Tom Warren von „The Verge“, dass id Software trotz der Entlassungen an einem neuen DOOM arbeite.

Die Sorgen rund um den DOOM-Entwickler waren nicht ohne Grund. Microsoft hätte das traditionsreiche Entwicklerstudio künftig nur noch als technische Unterstützung für andere Xbox-Teams einsetzen können. Jetzt greift Warren seine damalige Aussage erneut auf. In einem neuen Beitrag auf X.com verweist er ausdrücklich auf seinen Bericht vom Juli und sieht die Entwicklung des nächsten DOOM damit bestätigt.

Ganz so eindeutig ist die offizielle Ankündigung allerdings nicht. id Software spricht lediglich von einem neuen Spiel. Ob es tatsächlich DOOM ist oder eine andere bekannte Marke zurückkehrt, bleibt vorerst offen.

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Nach den Xbox-Entlassungen ist die Ankündigung besonders wichtig

Für die verbleibenden Mitarbeiter dürfte die Nachricht eine besondere Bedeutung haben. Im Juli verlor id Software Berichten zufolge einen erheblichen Teil seiner Belegschaft. Die Einschnitte trafen ausgerechnet jenes Studio, das mit DOOM: The Dark Ages zuletzt einen der wichtigsten Shooter im Xbox-Portfolio entwickelt hatte.

Ehemalige Entwickler äußerten anschließend erhebliche Zweifel daran, dass das verkleinerte Team künftig noch Projekte im bisherigen Umfang stemmen könne. Auch deshalb ist die Bestätigung eines eigenen neuen Spiels bemerkenswert. Sie zeigt zumindest, dass id Software nicht vollständig auf eine unterstützende Rolle reduziert wurde.

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Ob die Entwicklung tatsächlich zu einem neuen DOOM, einem Quake-Nachfolger oder einem anderen Shooter führt, erfahren wir erst bei der offiziellen Enthüllung.