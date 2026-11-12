Microsoft kündigte halbes DOOM-Team! Jetzt schlagen die Entwickler mit eigenem Studio zurück

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Microsoft entlässt im Juli 2026 rund die Hälfte der Belegschaft von id Software. Nur einen Tag später erscheint ein neuer DLC für DOOM: The Dark Ages. Für viele der betroffenen Entwickler ist das bis heute schwer zu begreifen. Doch statt der Spielebranche den Rücken zu kehren, haben sich ehemalige Mitarbeiter zusammengeschlossen und ein eigenes Studio gegründet. Unter dem Namen Hidden Horses wollen sie künftig wieder Shooter entwickeln. Diesmal allerdings ohne einen großen Konzern im Hintergrund.

Die Gründung wurde am 11. November bekannt gegeben. In einem Video sprechen die Entwickler ungewöhnlich offen über ihre Erfahrungen mit den Entlassungen.

Besonders deutlich wird Mitgründer und ehemaliger id-Software-Programmierer John-Michael Quinlan:

Es ist unglaublich, welche Talente sie entlassen haben. Dass sie id ausgerechnet einen Tag vor unserem DLC-Release so treffen, fühlte sich wirklich wie ein Angriff an.

Der Vorwurf richtet sich gegen die Entscheidung, kurz vor einer wichtigen Veröffentlichung zahlreiche langjährige Mitarbeiter zu entlassen.

136 Entwickler verloren bei id Software ihren Job

Im Juli traf Microsoft eine weitere große Entlassungswelle innerhalb seiner Gaming-Sparte. Bei id Software verloren nach übereinstimmenden Berichten 136 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz. Das entsprach ungefähr der Hälfte des damaligen Teams. Für den früheren Senior Technical Designer Jordan Turner war es nach eigenen Worten einer der schlimmsten Tage seines Lebens. Andere Entwickler berichten von der Sorge um ihre Familien und dem plötzlichen Verlust langjähriger Kollegen.

Dabei hatten viele von ihnen über Jahre an Spielen wie DOOM (2016), DOOM Eternal und DOOM: The Dark Ages gearbeitet. Die Kritik fällt deshalb besonders deutlich aus. Nicht nur die Entlassungen selbst, sondern vor allem deren Zeitpunkt sorgte bei den Betroffenen für Unverständnis.

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Hidden Horses gehört den Entwicklern selbst

Mit Hidden Horses verfolgen die ehemaligen Mitarbeiter nun einen anderen Ansatz. Das unabhängige Studio besteht laut seiner Gründungsdokumentation aus 19 Entwicklern und befindet sich im gemeinsamen Besitz der Beschäftigten. Damit sollen kreative Entscheidungen nicht mehr ausschließlich von den wirtschaftlichen Interessen eines großen Mutterkonzerns abhängen.

Wie PCGamer.com berichtet, setzt das Team auf eine langfristige Zusammenarbeit, nachhaltige Entwicklung und mehr kreative Freiheit. Einige Mitglieder arbeiteten bereits seit vielen Jahren gemeinsam bei id Software. Diese Erfahrung wollen sie nun in ein eigenes Projekt einbringen.

„Danger Pay“ wird ein Shooter im Stil klassischer Actionspiele

Das erste Spiel von Hidden Horses trägt den Namen Danger Pay. Dahinter steckt ein Einzelspieler-Shooter, der dich in eine tödliche Fernsehshow versetzt. Inspirationen sind unter anderem der Actionfilm „The Running Man“ von 1987 und der Arcade-Klassiker „Smash TV“. Das Team verspricht schnelle Kämpfe, ungewöhnliche Gegner und einen starken Fokus auf das eigentliche Gameplay.

Für die Finanzierung ist eine Kickstarter-Kampagne vorgesehen, die in Kürze starten soll. Einen konkreten Veröffentlichungstermin oder bestätigte Plattformen gibt es noch nicht. Für die ehemaligen DOOM-Entwickler ist Danger Pay aber mehr als nur ein neues Spiel. Es ist die Möglichkeit, nach den Entlassungen wieder gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, das sie selbst kontrollieren.

Ob daraus ein ähnlich erfolgreicher Shooter wie ihre früheren Projekte entsteht, muss sich erst zeigen. Die Voraussetzungen sind jedenfalls interessant: ein eingespieltes Team, jahrzehntelange Erfahrung und der Wunsch, klassische Shooter ohne große Konzernstrukturen zu entwickeln.

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