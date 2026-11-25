Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

DOOM: The Dark Ages war offenbar zunächst als Xbox-Konsolenexklusivtitel geplant. Ex-id-Entwickler Jordan Turner erklärte, dass die Arbeiten an der PS5-Version erst vergleichsweise spät in der Entwicklung begonnen hätten. Gleichzeitig habe intern Unklarheit darüber geherrscht, ob Microsoft mit seinen Spielen vor allem Game-Pass-Abos oder klassische Verkäufe fördern wolle. Letztlich erschien DOOM gleichzeitig für Xbox, PC und PS5. Inzwischen arbeitet id Software bereits am nächsten Spiel.