Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Gerade erst sorgte die inoffizielle PC-Version von GTA 6 für Schlagzeilen. Modder hatten es geschafft, Rockstars neuen Blockbuster zumindest teilweise unter Windows zu starten. Doch die Freude hielt nicht lange. Rockstar Games und Take-Two gehen offenbar gegen das Projekt vor. Der Discord-Server von Project Leonida wurde geschlossen, das ursprüngliche GitHub-Repository ist verschwunden. Besonders überraschend: Hinter dem Projekt steckt ein erst 15-jähriger Entwickler.

Der Discord-Server des Modding-Projekts wurde nach einer Urheberrechtsbeschwerde entfernt. Der Gründer, der unter dem Namen NotRexed bekannt ist, veröffentlichte anschließend eine Abschiedsnachricht auf X.com, die mittlerweile wieder gelöscht wurde. Darin erklärte er, dass er sich vollständig aus dem Projekt zurückziehen werde. Oder doch nicht?

GTA 6: Der Entwickler von Project Leonida gibt auf

NotRexed bestätigte bereits kurz nach Enthüllung des Projekts, dass er nicht mehr an Leonida arbeiten möchte. Seine Nachricht fiel entsprechend enttäuscht aus.

Ich höre auf, Leute. Es tut mir leid. Ich möchte wirklich coole Dinge erschaffen, aber jedes Mal passieren Dinge, die ich nicht kontrollieren kann.

Wenig später veröffentlichte der Entwickler einen Screenshot einer Discord-Mitteilung. Demnach wurde sein Konto wegen eines Urheberrechtsverstoßes bis 2028 gesperrt. In einem weiteren Beitrag auf X.com (dokumentiert von Dexerto.com) erklärte er, dass Rockstar für die Schließung des Servers verantwortlich gewesen sei.

Allerdings war das nicht der einzige Grund für seinen Rückzug. NotRexed verriet, dass er erst 15 Jahre alt ist und neben der Schule auch noch Sport betreibt. Die Verwaltung eines großen Discord-Servers sei zunehmend zur Belastung geworden. Besonders der Umgang mit älteren Mitgliedern habe ihm zugesetzt.

Sein Abschied zeigt, wie schnell ein eigentlich kleines Fanprojekt enorme Aufmerksamkeit bekommen kann. Vor allem dann, wenn es um das derzeit wohl begehrteste PC-Spiel überhaupt geht. Doch heute Nacht kam eine interessante neue Botschaft via X.com:

Ignoriert meine anderen Posts. Bald gibt’s was Neues.

Erst große Fortschritte, dann das plötzliche Ende

Project Leonida hatte sich zum Ziel gesetzt, die Xbox-Version von GTA 6 mithilfe einer sogenannten statischen Rekompilierung unter Windows lauffähig zu machen. Dabei wird der vorhandene Programmcode für eine andere Plattform angepasst.

Nach der angeblichen Veröffentlichung einer umfangreichen Xbox-Version durch den Leaker Cyberleek beschleunigten sich die Arbeiten. Besonders die nachträglich veröffentlichte EXE-Datei sorgte für neue Möglichkeiten. Die Modder konnten offenbar bereits einen Teil des Startvorgangs ausführen. Allerdings blieb der Bildschirm teilweise schwarz, die Tonwiedergabe funktionierte nicht zuverlässig und das Spiel stürzte ab.

Von einer tatsächlich spielbaren PC-Version war das wohl illegale Modder-Projekt damit noch weit entfernt. Die Aufmerksamkeit dürfte allerdings auch Rockstar und Take-Two auf das Projekt aufmerksam gemacht haben.

Warum geht Rockstar gegen die GTA 6-Modder vor?

Der rechtliche Hintergrund ist nachvollziehbar. Zwar ist die Entwicklung von Kompatibilitätssoftware nicht grundsätzlich verboten, doch bei Project Leonida spielt eine mutmaßlich ohne Erlaubnis verbreitete Xbox-Version von GTA 6 eine zentrale Rolle.

Rockstar und Take-Two besitzen die Rechte am Spiel und können gegen die unerlaubte Verbreitung geschützter Inhalte vorgehen. Eine ausführliche öffentliche Stellungnahme von Rockstar zu diesem konkreten Fall liegt bislang nicht vor. NotRexed macht das Unternehmen für die Entfernung des Discord-Servers verantwortlich. Der von ihm veröffentlichte Screenshot zeigt eine Urheberrechtsbeschwerde bei Discord.

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Ist die inoffizielle GTA 6-PC-Version jetzt endgültig Geschichte?

Ganz so einfach ist es nicht. Zwar haben sich NotRexed und weitere führende Mitglieder zurückgezogen, doch andere Entwickler arbeiten offenbar weiter an ähnlichen Projekten. Laut PCGamer.com existiert bereits ein neues GitHub-Repository, das die Entwicklung fortsetzen möchte. Auch andere Gruppen versuchen weiterhin, die geleakten Dateien unter Windows zum Laufen zu bringen.

Ob daraus jemals eine funktionierende PC-Version entsteht, bleibt offen. Schließlich müssen die Entwickler nicht nur erhebliche technische Probleme lösen, sondern auch mit weiteren rechtlichen Schritten rechnen.

Für PC-Spieler bleibt deshalb vorerst nur Geduld. Rockstar Games hat weiterhin keinen offiziellen Veröffentlichungstermin für GTA 6 auf Windows bekannt gegeben. Gerüchte über einen Release Anfang 2027 sind bislang nicht bestätigt.