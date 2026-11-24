Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Manchmal trifft einen eine Anspielung in einem Videospiel auf eine ganz persönliche Art. Und genau so ging es mir bei einer Szene in GTA 6, die vermutlich viele Spieler einfach nur schräg finden werden.

Bei mir hingegen klingelten sofort sämtliche Glocken.

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Ist das ein schweizer Indie Game in GTA 6?

Relativ früh im ersten Kapitel setzt sich Jason mit seinem Kumpel Cal vor die hauseigene Spielekonsole, die verdächtig an eine PlayStation 5 erinnert. Wink wink Rockstar.

Und Cal hat ein neues Spiel mitgebracht. Einen ziemlich eigenwilligen Indie-Horrortitel namens Tenebrae Lux. Er schwärmt davon, wie unglaublich künstlerisch und besonders dieses Spiel sei. Schließlich wurde es angeblich von einem einzigen Entwickler geschaffen, der praktisch alles selbst gemacht hat. Wo hier schon bei mir die Zahnrädchen im Kopf zu rattern anfingen.

Und dann startet dieses seltsame Schwarz-Weiß-Spiel aus der Ego-Perspektive. Spätestens hier musste ich unweigerlich an ein ganz bestimmtes Spiel denken.

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Ist Tenebrae Lux eine Hommage an Mundaun?

2021 durfte ich für DailyGame Mundaun testen, ein Schweizer Horrorspiel von Michel Ziegler. Und dieses Erlebnis ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben.

Ziegler arbeitete über sechs Jahre weitgehend allein an seinem Spiel und schuf dabei eine unverwechselbare Welt, deren gesamte Optik auf handgezeichneten Bleistiftzeichnungen basiert.

Dazu kommt eine sprachliche Besonderheit: Die Figuren sprechen überwiegend Rätoromanisch, eine der vier Landessprachen der Schweiz. Das Ergebnis ist ein atmosphärisch dichtes, schräges Horrorerlebnis, das sich kaum mit einem anderen Spiel vergleichen lässt. Und genau daran erinnerte mich die Szene mit Cal.

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Die Ego-Perspektive, die düstere Inszenierung, der künstlerische Anspruch und vor allem die Geschichte vom genialen Einzelentwickler. Das alles kam mir verdammt bekannt vor.

Rockstar nimmt die Indie-Szene aufs Korn

Natürlich kann ich nicht beweisen, dass Rockstar hier tatsächlich auf Mundaun anspielt. Die Szene funktioniert ebenso gut als Persiflage auf künstlerisch ambitionierte Indie-Spiele und deren gelegentlich etwas übertriebene Selbstinszenierung.

Aber wäre es wirklich so abwegig, dass ausgerechnet Mundaun als Inspiration gedient hat? Vorallem hat der Entwickler von Tenebrae Lux einen so richtigen Klischee-Deutschen Namen.

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Mich würde es jedenfalls nicht überraschen.

Vor allem, weil ich damals das Vergnügen hatte, dieses außergewöhnliche Schweizer Spiel selbst zu testen. Ein Titel, der mir deutlich länger in Erinnerung geblieben ist als so manches millionenschwere AAA-Projekt.

Und wie großartig wäre es bitte, wenn ausgerechnet dieses kleine, eigenwillige Werk seinen Weg als Inspiration in eines der größten Videospiele aller Zeiten gefunden hätte?

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Ich würde es Michel Ziegler jedenfalls gönnen.