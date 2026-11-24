Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Microsoft wollte mit seiner nächsten Xbox offenbar eine Entscheidung treffen, auf die Konsolenspieler seit Jahren warten: Online-Multiplayer sollte endlich kostenlos werden. Kein zusätzliches Abo, keine Bezahlschranke für bereits gekaufte Spiele. Doch ausgerechnet jetzt, wo die neue Xbox unter dem Codenamen Project Helix entsteht, könnte dieser Plan wieder auf der Kippe stehen.

Das berichtet Xbox-Insider Jez Corden von Windows Central unter Berufung auf mehrere mit Microsofts ursprünglicher Strategie vertraute Quellen. Demnach sollte Xbox Helix weit mehr als eine klassische Spielkonsole werden. Geplant war ein „vollwertiger Windows-Gaming-PC mit Zugriff auf Steam, andere PC-Stores und die gesamte bestehende Xbox-Konsolenbibliothek“.

Ein besonders spannender Teil dieses Konzepts: Microsoft hatte die Abschaffung der Multiplayer-Gebühren angeblich bereits finanziell eingeplant. Das Unternehmen war also bereit, auf eine Einnahmequelle zu verzichten, die seit der Einführung von Xbox Live vor mehr als 25 Jahren zum Geschäftsmodell gehört.

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Xbox Helix sollte die Grenzen zwischen PC und Konsole abschaffen

Die ursprüngliche Idee entstand noch unter der früheren Xbox-Führung rund um Phil Spencer und Sarah Bond. Xbox Helix sollte sich ähnlich wie ein Gaming-PC verwenden lassen, allerdings mit einer speziell auf Controller ausgelegten Benutzeroberfläche. Wer wollte, hätte auch den Windows-Desktop öffnen und Programme oder Spiele aus anderen Stores installieren können.

Damit wäre die neue Xbox deutlich offener geworden als bisherige Konsolen. Gleichzeitig hätte Microsoft ein Problem lösen müssen: Auf dem PC ist Online-Multiplayer grundsätzlich kostenlos. Warum sollten Spieler auf derselben Hardware für Xbox-Spiele bezahlen, während Multiplayer-Titel über Steam ohne zusätzliche Plattformgebühr funktionieren?

Die Antwort der damaligen Xbox-Führung war laut Corden eindeutig. Die Bezahlschranke sollte verschwinden. Heute sieht die Situation allerdings anders aus.

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Neue Xbox-Führung könnte die Pläne über Bord werfen

Mit Asha Sharma an der Spitze hat Microsoft seine Xbox-Strategie neu ausgerichtet. Nach Informationen von Windows Central wird Project Helix inzwischen stärker als klassische Konsole beschrieben, die zusätzlich PC-Spiele ausführen kann. Das ist ein entscheidender Unterschied zum ursprünglich geplanten offenen Windows-System.

Auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich verändert. Steigende Preise für Arbeitsspeicher und andere Komponenten machen leistungsstarke Hardware teurer. Gleichzeitig steht die Xbox-Sparte unter Druck, profitabler zu werden. Würde Microsoft die Multiplayer-Gebühren abschaffen, gingen dem Unternehmen regelmäßige Einnahmen verloren. Eine mögliche Folge wäre ein höherer Verkaufspreis für Xbox Helix. Schon das ursprüngliche Konzept hätte laut Corden eher wie ein teurer Gaming-PC kalkuliert werden müssen.

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Hinzu kommt ein weiteres Problem: Steam könnte Microsoft auf der eigenen Konsole Konkurrenz machen. Interne Auswertungen, die Windows Central einsehen konnte, sollen zeigen, dass viele Nutzer des Xbox Ally bevorzugt auf Valves Plattform spielen. Ein vollständig offenes Xbox Helix würde dieses Verhalten möglicherweise noch verstärken.