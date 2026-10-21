Adnan Siddiqi Mitgründer von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games. Leidenschaftlicher Gamer seit den 90ern, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten hinter Spielen und Filmen. Schreibt über Klassiker ebenso wie über aktuelle Trends und liebt es, Hintergründe aus der Gaming- und Entertainment-Welt verständlich aufzubereiten. Begeistert sich für kultige Soundtracks, japanische Rollenspiele und alles, was einen Hauch Nostalgie versprüht.

The Elder Scrolls VI könnte genau das Spiel werden, mit dem Microsoft seine nächste Xbox-Generation eröffnet. Bestätigt ist das nicht. Mehrere aktuelle Informationen passen aber plötzlich ziemlich gut zusammen: Project Helix soll laut einem neuen Fortune-Bericht erst Ende 2028 erscheinen, obwohl die Hardware offenbar schon früher bereit wäre. Gleichzeitig testet Microsoft intern wieder deutlich aggressiver, welche seiner größten Marken exklusiv auf Xbox bleiben sollten.

Fortune berichtet, dass Microsoft die nächste Xbox derzeit für die Weihnachtssaison 2028 plant. Das wäre später als viele bisherige Erwartungen. AMD-Leaker KeplerL2 sagt dazu im NeoGAF-Forum (via Wccftech), dass es auf AMD-Seite keinen Grund für eine Verschiebung gebe.

Mein Tipp, falls die Verschiebung real ist: Software. Oder wartet Microsoft auf einen großen Exklusivtitel fürs Launch-Fenster?

Genau an dieser Stelle wird The Elder Scrolls VI interessant.

Werbung

The Elder Scrolls VI passt verdächtig gut zu Ende 2028

Bethesdas Rollenspiel besitzt weiterhin keinen offiziellen Release-Termin. Ein Start 2028 steht aber schon länger im Raum. Gleichzeitig wäre TES 6 eine der wenigen Microsoft-Marken, die groß genug sind, um einer komplett neuen Xbox sofort Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Das gilt umso mehr, wenn Project Helix tatsächlich so teuer wird wie zuletzt berichtet. Eine Premium-Konsole in dieser Preisklasse lässt sich wesentlich leichter verkaufen, wenn daneben nicht nur neue Hardware, sondern auch ein Spiel wie The Elder Scrolls VI steht.

Microsoft selbst hat die Frage der Exklusivität zuletzt ebenfalls wieder aufgemacht. In einer verifizierten Xbox-Umfrage wurden Spieler unter anderem gefragt, wie sie reagieren würden, wenn The Elder Scrolls, Fallout oder andere große Xbox-Marken künftig wieder exklusiv auf Xbox-Konsolen erscheinen. Das beweist keine Entscheidung, zeigt aber ziemlich deutlich, dass das Thema intern untersucht wird.

Werbung

Eine PS6-Version ist weiterhin nicht ausgeschlossen

Genau deshalb sollte man bei der Geschichte nicht zu weit springen. Xbox-Chefin Asha Sharma wollte zuletzt selbst nicht bestätigen, dass The Elder Scrolls VI nicht für PlayStation 6 erscheint. Auch Microsoft hat das Rollenspiel bislang nicht als Xbox-Helix-Starttitel angekündigt.

Fortune bestätigt lediglich Ende 2028 als derzeit geplantes Launch-Fenster der nächsten Xbox. Kepler spekuliert darüber, dass Microsoft auf einen großen Exklusivtitel warten könnte. Die Verbindung zu The Elder Scrolls VI ergibt sich aus Zeitplan, Bedeutung der Marke und Microsofts neuer Exklusivstrategie.

Werbung

Als Starttitel wäre The Elder Scrolls VI jedenfalls genau das Spiel, das die nächste Xbox braucht: groß genug, um nicht nur eine neue Xbox zu zeigen, sondern den Spielern auch einen Grund zu geben, sie sofort haben zu wollen. Immerhin dürfte ein neues Halo bis dahin noch nicht fertig werden.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !