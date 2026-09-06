The Elder Scrolls 6: Release, Plattformen, Setting und alles, was wir wissen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

TES6 oder voll ausgeschrieben, The Elder Scrolls 6, wurde bereits auf der E3 2018 (!) angekündigt. Acht Jahre später kennen wir weder den offiziellen Release-Termin noch den Schauplatz oder die endgültigen Plattformen. Trotzdem hat sich 2026 einiges verändert: Bethesda Game Studios arbeitet inzwischen mit dem Großteil seines Teams am Skyrim-Nachfolger, eine spielbare Version existiert und Xbox-Chefin Asha Sharma konnte bereits einen Live-Durchlauf sehen.

Bethesda bezeichnet The Elder Scrolls VI mittlerweile sogar als „Hauptschwerpunkt der Entwicklung“. Das Studio erklärt in einem offiziellen Entwicklungsupdate im Juli 2026, dass die Mehrheit des Teams an TES 6 arbeitet und das Spiel intern täglich gespielt wird. Gleichzeitig befindet sich Fallout 5 erst in der Vorproduktion.

Trotzdem ist Geduld gefragt. Todd Howard möchte diesmal möglichst wenig verraten, bevor Bethesda wirklich etwas zeigen kann.

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Das Wichtigste zu The Elder Scrolls 6 in Kürze

Release: Noch nicht angekündigt. 2028 oder später erscheint derzeit realistischer als ein kurzfristiger Start.

Noch nicht angekündigt. 2028 oder später erscheint derzeit realistischer als ein kurzfristiger Start. Entwickler: Bethesda Game Studios.

Bethesda Game Studios. Entwicklungsstand: Hauptprojekt des Studios, die Mehrheit der Entwickler arbeitet daran.

Hauptprojekt des Studios, die Mehrheit der Entwickler arbeitet daran. Engine: Creation Engine 3.

Creation Engine 3. Plattformen: Noch nicht offiziell festgelegt beziehungsweise angekündigt.

Noch nicht offiziell festgelegt beziehungsweise angekündigt. PlayStation: Eine PS6-Version ist inzwischen nicht ausgeschlossen.

Eine PS6-Version ist inzwischen nicht ausgeschlossen. Setting: Nicht bestätigt. Hammerfell und High Rock gelten als die stärksten Kandidaten.

Nicht bestätigt. Hammerfell und High Rock gelten als die stärksten Kandidaten. Gameplay: Bethesda verspricht eine Rückkehr zum klassischen Stil von Skyrim, Oblivion und Fallout.

Bethesda verspricht eine Rückkehr zum klassischen Stil von Skyrim, Oblivion und Fallout. Mods: Mod-Unterstützung ist eingeplant.

Mod-Unterstützung ist eingeplant. Multiplayer: Bisher deutet alles auf ein klassisches Singleplayer-Rollenspiel hin.

Wann erscheint The Elder Scrolls 6?

Die kurze Antwort lautet: Bethesda hat weiterhin kein Release-Datum für The Elder Scrolls 6 angekündigt. Auch auf der offiziellen Bethesda-Seite wird der Veröffentlichungstermin lediglich mit „To be announced“ geführt.

Game Director Todd Howard kennt die Diskussion natürlich. Im März 2026 scherzte er sogar, Fans sollten einfach so tun, als hätte „Bethesda das Spiel 2018 nie angekündigt“. Die frühe Enthüllung sei rückblickend nicht seine bevorzugte Vorgehensweise gewesen. Howard möchte den Zeitraum zwischen einer großen Präsentation und dem tatsächlichen Release künftig möglichst kurz halten.

Das könnte auch erklären, warum Bethesda trotz des fortgeschrittenen Entwicklungsstands weiterhin kein Gameplay veröffentlicht. Xbox Content Chief Matt Booty erklärte im Juni, dass Microsoft erst dann wieder ausführlich über The Elder Scrolls 6 sprechen möchte, wenn damit gleichzeitig die Botschaft verbunden werden kann: „Das Spiel kommt bald.“

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Ist ein Release 2027 noch realistisch?

Völlig ausschließen lässt sich 2027 nicht. Der Zeitplan wäre allerdings ambitioniert. Bethesda bestätigte erst 2023, dass The Elder Scrolls 6 die Vorproduktion verlassen hatte und stärker in die aktive Entwicklung überging. Mittlerweile ist das Projekt deutlich weiter, doch der Entwickler spricht bislang weder von einer Alpha noch von abgeschlossenen Inhalten oder einer finalen Produktionsphase.

Deshalb halte ich 2028 momentan für das wesentlich plausiblere Fenster. Auch 2029 wäre bei einem Rollenspiel dieser Größenordnung keine Überraschung. Dass Bethesda keinen Zeitdruck erzeugen möchte, zeigt Howard ebenfalls deutlich. Das Studio könne sich Zeit nehmen, weil Millionen Menschen weiterhin Skyrim, Fallout und ja… auch Starfield spielen.

Wie weit ist The Elder Scrolls 6 entwickelt?

Bethesda Game Studios bestätigt inzwischen offiziell:

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TES 6 ist das wichtigste aktuelle Entwicklungsprojekt.

Die Mehrheit des Teams arbeitet daran.

Das Spiel läuft intern.

Die Entwickler spielen es täglich.

Creation Engine 3 befindet sich gemeinsam mit dem Spiel in aktiver Entwicklung.

Bethesda

formuliert den Stand selbst ungewöhnlich positiv: Man befinde sich dort, wo man laut Plan sein wolle, liebe das aktuelle Aussehen des Spiels und spiele es jeden Tag.

Dazu kommt ein noch interessanteres Lebenszeichen. Xbox-Chefin Asha Sharma besuchte Bethesda im August 2026 und sah einen Live-Durchlauf von The Elder Scrolls 6. Besonders Größe, Atmosphäre und Geschichte hätten sie beeindruckt. Sharma zeigte sich dabei besonders vom gewaltigen Ausmaß des Spiels beeindruckt. Das bedeutet nicht, dass TES 6 kurz vor dem Release steht. Es zeigt aber, dass wir längst nicht mehr über Konzepte und Prototypen sprechen.

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Welche Plattformen bekommt The Elder Scrolls 6?

Frühere Microsoft-Unterlagen aus dem FTC-Verfahren führten Xbox und PC auf und sahen keine PlayStation-Version vor. Phil Spencer sagte allerdings gleichzeitig vor Gericht, dass die endgültigen Plattformen aufgrund des weit entfernten Releases noch gar nicht feststehen würden.

Seitdem hat sich Microsofts Strategie grundlegend verändert. Forza Horizon 5, Halo: Campaign Evolved und weitere Xbox-Spiele erschienen inzwischen auch auf PlayStation. 2026 betont Xbox zwar wieder stärker die Bedeutung von Exklusivspielen, entscheidet aber weiterhin abhängig vom jeweiligen Projekt.

Kommt The Elder Scrolls 6 auf PlayStation 6?

Eine PS6-Version ist heute wieder deutlich denkbarer als noch vor einigen Jahren.

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Asha Sharma wurde auf der Gamescom 2026 direkt gefragt, ob The Elder Scrolls 6 exklusiv für Xbox bleiben soll. Sie hätte die Gelegenheit nutzen können, genau das zu bestätigen.

Stattdessen antwortete sie lediglich: „Es ist ein wunderschönes Spiel.“ Das bestätigt natürlich keine PlayStation-Version. Es zeigt aber, dass Microsoft The Elder Scrolls 6 derzeit bewusst nicht öffentlich als Xbox-exklusiv bezeichnet.

Wirtschaftlich wäre eine PlayStation-Version nachvollziehbar. Vorgänger Skyrim verkaufte sich inzwischen mehr als 65 Millionen Mal und erreichte über seine verschiedenen Versionen eine riesige PlayStation-Zielgruppe. Eine PS5-Version halte ich aufgrund des Zeitplans dagegen für zunehmend unwahrscheinlich. Wenn TES 6 tatsächlich erst 2028 oder später erscheint, dürften PlayStation 6 und Xbox Project Helix bereits die relevanteren Konsolen sein.

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Wo spielt The Elder Scrolls 6?

Bethesda

hat das Setting bis heute nicht offiziell verraten. Todd Howard bestätigte allerdings schon vor Jahren, dass der Schauplatz längst feststeht und dass der kurze Ankündigungstrailer Hinweise darauf enthält.

Die stärkste Theorie lautet weiterhin: Hammerfell, möglicherweise gemeinsam mit High Rock und der Iliac-Bucht. Das würde geografisch hervorragend zum 2018 gezeigten Trailer (Titelbild) passen. Dort sehen wir eine zerklüftete Küste, trockene Landschaften, Gebirge und alte Ruinen.

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Hammerfell ist die Heimat der Rothwardonen und bietet mit der Alik’r-Wüste, felsigen Gebieten und langen Küstenabschnitten deutlich mehr landschaftliche Vielfalt, als der Begriff „Wüstenregion“ zunächst vermuten lässt. Auf der gegenüberliegenden Seite der Iliac-Bucht liegt High Rock, die Heimat der Bretonen.

Ein weiterer Hinweis stammt aus einem Bethesda-Beitrag vom Jahreswechsel 2020/2021. Das Studio veröffentlichte eine Skyrim-Karte mit dem Satz „Die Vergangenheit erfassen und die Zukunft gestalten“. Die Position der Kerzen wurde von Fans als Hinweis auf Hammerfell interpretiert. Bethesda hat diese Interpretation allerdings bis heute NICHT bestätigt.

Könnte The Elder Scrolls 6 mehrere Regionen enthalten?

Das wäre durchaus denkbar, ist aber nicht bestätigt. Gerade Hammerfell und High Rock würden sich dafür anbieten. Beide Regionen liegen an der Iliac-Bucht und waren bereits in The Elder Scrolls II: Daggerfall zentrale Schauplätze.

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Eine moderne Interpretation dieser Region könnte Bethesda abwechslungsreiche Landschaften bieten: Wüste, Küsten, Gebirge, Inseln, mittelalterlich geprägte Königreiche und große Hafenstädte. Wie groß die tatsächliche Spielwelt wird, wissen wir jedoch nicht.

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Wie groß wird die Map von The Elder Scrolls 6?

Dazu gibt es derzeit keine „seriöse Quadratkilometer-Angabe“. Auch wenn manche davon im Internet träumen. Alles, was bereits konkrete Zahlen nennt, ist Spekulation.

Interessant ist eher, was Todd Howard generell über das Spiel sagt. The Elder Scrolls 6 soll wieder stärker dem klassischen Bethesda-Prinzip folgen: eine zusammenhängende Welt, die du frei erkundest und in der du ständig auf Geschichten, Orte und Charaktere stößt.

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Nach Fallout 76 und Starfield bezeichnete Howard diese beiden Projekte als kreative Umwege. Mit TES 6 wolle man zu dem Stil zurückkehren, den das Studio aus Oblivion, Skyrim und den klassischen Fallout-Spielen besonders gut kenne. Das könnte für viele Skyrim-Fans wichtiger sein als eine bloß größere Karte. Eine riesige Welt bringt wenig, wenn zwischen zwei interessanten Orten minutenlang nichts passiert.

Welche Engine verwendet The Elder Scrolls 6?

Das wissen wir fix: The Elder Scrolls 6 läuft auf Creation Engine 3. Bethesda bestätigte im Juli 2026 offiziell, dass sowohl The Elder Scrolls VI als auch Fallout 5 auf der neuen Version der hauseigenen Engine entwickelt werden. Die Technologie entsteht seit dem Release von Starfield und bekommt unter anderem neue Werkzeuge, Rendering-Systeme und grundlegende technische Systeme. Frühere Gerüchte, dass TES 6 auf die Unreal Engine wechseln könnte, verliefen also im Sand.

Starfield verwendete übrigens die „Creation Engine 2“. Für TES 6 wird die Technologie erneut grundlegend weiterentwickelt. Wie sich „CE3“ bei Animationen, Ladezeiten, Physik, NPCs oder Städten schlägt, lässt sich noch nicht beurteilen. Bethesda hat bisher kein echtes Gameplay veröffentlicht.

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Wie wird sich The Elder Scrolls 6 spielen?

Konkretes Gameplay hat Bethesda noch nicht gezeigt. Todd Howards Aussage zum „klassischen Bethesda-Stil“ gibt uns aber zumindest eine ziemlich klare Richtung.

Du kannst damit wieder ein klassisches Singleplayer-Rollenspiel mit einer großen offenen Welt, frei erkundbaren Orten, Quests, NPCs und eigener Charakterentwicklung erwarten. Bethesda plant außerdem erneut eine sehr lange Lebensdauer. Der Game Director erklärte bereits, dass das Studio The Elder Scrolls 6 so entwickeln müsse, dass Menschen es möglicherweise zehn oder sogar zwanzig Jahre spielen. Skyrim hat eindrucksvoll gezeigt, dass diese Vorstellung nicht vollkommen unrealistisch ist.

Wird The Elder Scrolls 6 Mods unterstützen?

Ja, Mods gehören weiterhin zum Konzept. Todd Howard hat bestätigt, dass The Elder Scrolls 6 mit Blick auf Mods und die Modding-Community entwickelt wird.

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Skyrim gehört gerade wegen seiner gigantischen Modding-Szene zu den langlebigsten Singleplayer-Spielen überhaupt. Auch Fallout 4 und Starfield unterstützen von Spielern erstellte Inhalte. Wie das „Creation Kit“ von TES 6 aussieht, ob es direkt zum Release verfügbar sein wird und welche Einschränkungen Konsolenspieler bekommen, ist noch unbekannt.

Hat The Elder Scrolls 6 Multiplayer?

Aktuell gibt es keinen Hinweis auf einen Multiplayer-Modus. Microsoft-Unterlagen aus dem FTC-Verfahren bezeichneten das Projekt als Singleplayer-Spiel. Gleichzeitig positioniert Howard das kommende TES 6 ausdrücklich als Rückkehr zum klassischen Bethesda-Rollenspiel. Wer gemeinsam durch Tamriel ziehen möchte, bekommt dafür weiterhin The Elder Scrolls Online.

Wie heißt The Elder Scrolls 6 wirklich?

Auch der endgültige Titel bleibt geheim. Offiziell heißt das Projekt weiterhin schlicht The Elder Scrolls VI.

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Für Aufmerksamkeit sorgte allerdings Xbox-Chefin Asha Sharma im August 2026. Nach ihrem Besuch bei Bethesda schrieb sie von: The Elder Scrolls VI: ********

Acht Sternchen. Seitdem versucht die Community, das mögliche Wort dahinter zu entschlüsseln. Ein besonders interessantes Gerücht lautet Sentinel. In Starfield wurde ein Code entdeckt, aus dem Fans genau diesen Namen ableiten. Außerdem existiert in Hammerfell die Stadt Sentinel, was wiederum hervorragend zur Setting-Theorie passen würde.

Wichtig dabei: Sentinel ist nicht bestätigt. Selbst die acht Sternchen müssen nicht zwingend für acht Buchstaben stehen.

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Wann sehen wir endlich richtiges Gameplay?

Bethesda

hat seit dem kurzen Teaser von 2018 keinen zweiten offiziellen (Teaser-)Trailer und keine Gameplay-Szene veröffentlicht. Dabei existiert inzwischen offensichtlich genug Material für interne Präsentationen. Gerade deshalb dürfte die nächste große Enthüllung wesentlich umfangreicher ausfallen als ein weiterer kleiner Teaser.

Eine Aussage vom Content-Chief bei Xbox, Matt Booty, blieb jedoch bei mir hängen: Microsoft will The Elder Scrolls 6 erst dann richtig zeigen, wenn der Release nahe genug ist, um gleichzeitig sagen zu können, dass das Spiel bald erscheint. Sollte Bethesda also plötzlich eine große TES 6-Präsentation ankündigen, wäre das wahrscheinlich ein deutlich stärkeres Release-Signal als irgendein Händler-Leak.

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Warum dauert The Elder Scrolls 6 so lange?

Weil Bethesda in den vergangenen Jahren andere Prioritäten hatte.

Nach Skyrim arbeitete Bethesda Game Studios unter anderem an Fallout 4, Fallout 76 und anschließend viele Jahre an Starfield. Letzteres erschien im Jahr 2023.

The Elder Scrolls 6 befand sich davor lange in Vorproduktion und bekam erst danach deutlich mehr Entwickler zugeteilt. Das Projekt verbrachte dadurch viele Jahre in der Vorproduktion und bekam erst nach Starfield deutlich mehr Entwickler zugeteilt… Hinzu kommt, dass Bethesda die technische Basis für seine nächste Rollenspiel-Generation neu aufgebaut hat. Creation Engine 3 soll nicht nur TES 6, sondern anschließend auch Fallout 5 antreiben.

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2026 ist The Elder Scrolls 6 damit erstmals wirklich dort angekommen, wo Fans es seit Jahren haben wollten: im Mittelpunkt von Bethesda Game Studios. Der Großteil des Teams arbeitet daran, das Spiel wird intern täglich gespielt und die technische Basis steht. Was weiterhin fehlt, sind Release, Plattformen, Setting und echtes Gameplay.

Genau deshalb werden wir diesen Artikel laufend aktualisieren, sobald Bethesda neue Details zu seinem nächsten großen Rollenspiel verrät.

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