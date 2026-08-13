Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Heißt Bethesdas nächstes großes Rollenspiel tatsächlich The Elder Scrolls VI: ********? Was zunächst wie eine von vielen Fan-Theorien aussah, bekommt plötzlich erstaunlich viel Substanz. Der vielleicht spannendste Hinweis versteckt sich ausgerechnet in Starfield und ist dort bereits seit 2023 zu sehen.

Die Geschichte begann mit Xbox-Chefin Asha Sharma. Sie besuchte Bethesda Game Studios (samt Gewerkschaftsprotesten) und sah eine spielbare Version von The Elder Scrolls 6. Anschließend schrieb sie auf X.com von einem „Live playthrough of The Elder Scrolls VI: ********“. Acht Sternchen also. Ob diese tatsächlich für acht Buchstaben stehen, hat Sharma nicht bestätigt. Die Xbox-Chefin zeigte sich auf jeden Fall von Größe und Geschichte von The Elder Scrolls 6 beeindruckt.

Seitdem versucht die Community herauszufinden, welcher Name hinter den acht Sternchen stecken könnte. Nun gibt es einen Favoriten: Sentinel.

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Dieser Starfield-Code ergibt tatsächlich „SENTINEL“

Ein Nutzer im The Elder Scrolls 6-Subreddit machte auf ein interessantes Detail aus Starfield aufmerksam. Während der Charaktererstellung wird dort die Mitarbeiternummer 190514-2009140512 angezeigt.

Teilt man die Ziffern in Zweiergruppen auf, entsteht:

19 05 14 20 09 14 05 12

Überträgt man diese Zahlen auf die entsprechenden Buchstaben des Alphabets, ergibt sich:

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S E N T I N E L

Das kann natürlich Zufall sein. Allerdings wird die Sache durch ein kleines Detail noch interessanter. Im Starfield-Gameplay-Material aus dem Jahr 2022 verwendete Bethesda an dieser Stelle noch eine andere Mitarbeiternummer. Erst später tauchte die Zahlenfolge auf, die „Sentinel“ ergibt.

Bethesda könnte den Namen von The Elder Scrolls 6 damit tatsächlich Jahre vor der Enthüllung in Starfield versteckt haben. Bestätigt ist das jedoch nicht.

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Ex-Bethesda-Autor antwortet auf „Sentinel“ einfach mit „Yep“

Noch mehr Nahrung bekam die Theorie durch Michael Kirkbride. Der ehemalige Bethesda-Autor prägte große Teile der Elder Scrolls-Lore und arbeitete unter anderem an Morrowind. Als Fans über mögliche Namen mit acht Buchstaben diskutierten und „Sentinel“ nannten, antwortete Kirkbride auf Reddit lediglich mit „Yep“. Also, ja? Ist das der richtige Untertitel für TES6?

Das klingt verdächtig eindeutig, ist aber weiterhin keine offizielle Bestätigung. Kirkbride arbeitet längst nicht mehr als regulärer Bethesda-Mitarbeiter. Seine Antwort könnte Insiderwissen bedeuten, sie könnte aber ebenso gut lediglich Zustimmung zur Theorie sein. Zusammen mit den acht Sternchen von Xbox-Chefin Asha Sharma und dem Starfield-Zahlencode wird die Sache trotzdem langsam ziemlich auffällig.

„Sentinel“ würde perfekt zu Hammerfell passen

Auch inhaltlich wäre der Name plausibel. Sentinel ist eine bedeutende Stadt im Nordwesten von Hammerfell und liegt an der Iliac Bay. Bethesda selbst bezeichnete die Stadt bereits in offiziellen Elder Scrolls Online-Inhalten als eines der Juwelen Hammerfells. Hammerfell wiederum gilt seit Jahren als wahrscheinlichster Schauplatz von The Elder Scrolls 6. Auch High Rock wird regelmäßig genannt.

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Ein Titel nach einer einzelnen Stadt wäre für die Reihe übrigens nichts Neues. The Elder Scrolls II: Daggerfall trägt ebenfalls den Namen einer Stadt und eines Königreichs. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass sich The Elder Scrolls 6 ausschließlich um Sentinel drehen würde. Selbst Daggerfall führte Spieler durch große Teile der Iliac Bay.

Das Starfield-Easter-Egg ist schwer zu ignorieren. Sollte Bethesda irgendwann tatsächlich The Elder Scrolls VI: Sentinel enthüllen, dürfte die Community anschließend ziemlich genau wissen, seit wann der Entwickler seinen Fans den Namen eigentlich schon gezeigt hat.

Seit 2023. Wir haben nur offenbar nicht genau genug hingesehen.

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