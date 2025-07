The Elder Scrolls 6: Hammerfell und High Rock als wahrscheinlichste Schauplätze

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Ein neuer Bericht und Aussagen des ehemaligen Bethesda-Lore-Masters Kurt Kuhlmann deuten darauf hin, dass The Elder Scrolls 6 sehr wahrscheinlich in den Provinzen Hammerfell und High Rock spielen wird. In einem Interview mit dem Podcast Kiwi Talkz erklärte Kuhlmann, dass Black Marsh und Elsweyr als Hauptschauplätze für ein Elder-Scrolls-Hauptspiel unwahrscheinlich seien – vor allem wegen ihrer „nicht-menschlichen“ Bevölkerung, die laut ihm weniger Mainstream-Appeal habe.

Warum Hammerfell und High Rock?

Hammerfell ist die Heimat der Redguards , bekannt für ihre kriegerische Kultur, Wüstenlandschaften und die Alik’r-Wüste.

ist die Heimat der , bekannt für ihre kriegerische Kultur, Wüstenlandschaften und die Alik’r-Wüste. High Rock ist das Land der Bretonen , geprägt von zerklüfteten Küsten, Gebirgen und einer Geschichte voller kleiner Königreiche.

ist das Land der , geprägt von zerklüfteten Küsten, Gebirgen und einer Geschichte voller kleiner Königreiche. Beide Regionen sind menschlich dominiert , was laut Kuhlmann für die breite Zielgruppe wichtig sei.

, was laut Kuhlmann für die breite Zielgruppe wichtig sei. Frühere Spiele wie Skyrim, Morrowind und Oblivion haben andere Provinzen bereits abgedeckt, wodurch Hammerfell und High Rock als frische Optionen gelten.

Was spricht gegen andere Provinzen in The Elder Scrolls 6?

Black Marsh (Argonier) und Elsweyr (Khajiit) gelten als zu „fremdartig“ für ein breites Publikum.

(Argonier) und (Khajiit) gelten als zu „fremdartig“ für ein breites Publikum. Valenwood ist schwer umzusetzen, da die Region stark von organischen Strukturen und Waldmagie geprägt ist.

ist schwer umzusetzen, da die Region stark von organischen Strukturen und Waldmagie geprägt ist. Summerset Isles sind laut Kuhlmann zu klein für ein Hauptspiel.

sind laut Kuhlmann zu klein für ein Hauptspiel. Skyrim, Morrowind und Cyrodiil wurden bereits in den letzten Hauptteilen behandelt.

Hinweise aus Trailern und anderen Spielen

Der Teaser von 2018 zeigte felsige Küsten und trockene Landschaften, die stark an Hammerfell erinnern.

In Starfield wurde ein Symbol entdeckt, das der Küstenlinie von Hammerfell und High Rock ähnelt – möglicherweise ein Easter Egg.

Auch die Achievement-Bezeichnung „The Hammer Falls“ in Starfield wird von Fans als Hinweis gewertet.

Lore-Potenzial und Spieltiefe

Hammerfell bietet eine vielfältige Geografie : Wüsten, Savannen, Wälder und Küstenregionen.

: Wüsten, Savannen, Wälder und Küstenregionen. High Rock erlaubt politische Intrigen zwischen kleinen Königreichen und könnte Siedlungsbau-Mechaniken wie in Fallout 4 oder Starfield integrieren.

wie in oder integrieren. Die Nähe zu Orsinium (Stadt der Orks) eröffnet moralisch komplexe Nebenhandlungen.

Beide Regionen bieten Zugang zu Dwemer-Ruinen, was die Rückkehr alter Mysterien ermöglichen könnte.

