Phantom Blade Zero braucht fast 135 GB auf der PS5: Der Preload startet zwei Tage vorher

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Phantom Blade Zero benötigt auf der PlayStation 5 offenbar 134,857 GB Speicherplatz. Damit gehört das Action-RPG von S-GAME zu den größeren PS5-Downloads des Jahres. Immerhin bleibt genügend Zeit zum Herunterladen: Der Preload soll bereits am 27. Oktober 2026 starten, zwei Tage vor dem offiziellen Release.

Die Angaben stammen vom bekannten Account PlayStation Game Size auf X.com, der Änderungen und Daten aus dem PlayStation Network ausliest. Demnach wird die Standard Edition mit exakt 134,857 GB geführt. S-GAME selbst hat die Downloadgröße bislang nicht separat angekündigt.

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Wann kannst du Phantom Blade Zero spielen?

Die PS5-Version soll am 29. Oktober um 2:00 Uhr GMT freigeschaltet werden. In Österreich und Deutschland entspricht das aufgrund der bereits erfolgten Zeitumstellung 3:00 Uhr morgens. Wer den Preload nutzt, kann die Dateien somit bereits zwei Tage vorher herunterladen.

Für die PC-Version über Steam und Epic Games Store ist die endgültige Downloadgröße noch nicht bestätigt. Die knapp 135 GB sollten deshalb nicht automatisch auf den PC übertragen werden.

Phantom Blade Zero erscheint am 29. Oktober für PlayStation 5 und PC. Auf Konsolen bleibt das Spiel zunächst zeitexklusiv bei Sony. Warum Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 vorerst leer ausgehen, haben wir bereits ausführlicher eingeordnet.