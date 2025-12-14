Phantom Blade Zero: Warum auch nicht für Xbox Series und Switch 2?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nach Monaten der Spekulation ist es jetzt offiziell: Phantom Blade Zero erscheint zunächst exklusiv für die PlayStation 5, nicht für Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2. Die Bestätigung kam nicht über eine Pressemitteilung, sondern direkt über einen gut sichtbaren Hinweis am Ende des neuesten Trailers, der während der Game Awards 2025 gezeigt wurde. Darin wird klar festgehalten, dass das Action-Rollenspiel für mindestens zwölf Monate nicht auf anderen Konsolen erscheinen wird.

Der eingeblendete Text lässt wenig Raum für Interpretationen. Phantom Blade Zero wird als „PlayStation 5 Konsolen-Exklusiv“ bezeichnet, mit dem Zusatz, dass das Spiel parallel auch für den PC erscheint. Andere Konsolenplattformen sind zwar nicht ausgeschlossen, müssen sich aber mindestens ein Jahr nach Release gedulden.

Phantom Blade Zero: Warum die PS5-Exklusivität kaum überrascht

Ganz unerwartet kommt diese Entscheidung nicht. Phantom Blade Zero ist Teil des „PlayStation China Hero Project“, einem Förderprogramm von Sony Interactive Entertainment, das gezielt chinesische Studios unterstützt und PlayStation als primäre Konsolenplattform positioniert. In der Vergangenheit gingen mehrere Projekte aus diesem Programm mit ähnlichen Exklusivitätsfenstern an den Start (wie Awaken: Astral Blade oder AI Limit).

Für Sony bedeutet das: ein visuell auffälliger, stilistisch eigenständiger Titel, der das PS5-Line-up stärkt. Für Spielerinnen und Spieler auf anderen Konsolen heißt es dagegen vorerst warten. Selbst dann, wenn eine spätere Veröffentlichung nicht ausgeschlossen wird.

Ein düsteres Action-RPG mit klarer Deadline

Inhaltlich setzt Phantom Blade Zero auf ein ungewöhnliches, aber starkes Konzept. Entwickelt von S-GAME, verbindet das Spiel klassische Wuxia-Elemente mit einer düsteren, fast cyberpunkartigen Atmosphäre, die vom Studio selbst als „Kung-Fu-Punk“ beschrieben wird.

Du schlüpfst in die Rolle von Soul, einem Elite-Assassinen, der fälschlich des Mordes an seinem Meister beschuldigt wird. Schwer verletzt und dem Tod geweiht, bleiben ihm nur 66 Tage, um den wahren Täter zu finden und eine weitreichende Verschwörung aufzudecken. Diese feste Zeitspanne ist nicht nur Teil der Story, sondern soll auch das Spieltempo und die Entscheidungsfindung beeinflussen.

Phantom Blade Zero erscheint am 9. September 2026 für PlayStation 5 sowie für PC (Windows). Ob und wann Versionen für Xbox oder andere Plattformen folgen, bleibt offen. Der Trailer macht jedoch unmissverständlich klar: Vor Ablauf der zwölf Monate wird es keine weiteren Konsolenfassungen geben.

