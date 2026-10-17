Metro 2039 auf Disc: Ohne Internet kannst du trotzdem nicht loslegen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wer Metro 2039 bewusst auf Disc kauft, bekommt keine vollständig offline installierbare Version. Entwickler 4A Games hat bestätigt, dass das neue Metro nicht vollständig auf einen einzelnen Datenträger passt. Deshalb ist beim ersten Start ein zusätzlicher Download notwendig. Außerdem musst du das Spiel einmal über das Internet freischalten.

Die Klarstellung kam direkt über den offiziellen Metro-Account auf X.com. Ein Spieler wollte wissen, ob sich Metro 2039 von Anfang bis Ende ausschließlich mit den Daten auf der Disc spielen lässt. Die Antwort fällt eindeutig aus: Nein. Laut 4A Games wird eine Internetverbindung zunächst benötigt, um fehlende Daten herunterzuladen und das Spiel zum Release freizuschalten.

Metro 2039 braucht Internet nur beim ersten Start

Immerhin handelt es sich nicht um einen dauerhaften Online-Zwang. Sobald der notwendige Download abgeschlossen und Metro 2039 freigeschaltet wurde, soll das Spiel laut Entwickler ohne Internetverbindung funktionieren. Wie groß der zusätzliche Download ausfallen wird und wie viel Speicherplatz die komplette Installation benötigt, hat der Entwickler bislang nicht genannt.

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Für Käufer einer physischen Fassung bleibt trotzdem ein wichtiger Unterschied: Die Disc allein enthält nicht alle benötigten Spieldaten. Gerade wer Spiele bewusst auf Datenträger kauft, um möglichst unabhängig von Downloads zu bleiben, sollte das vor einer Vorbestellung wissen.

Physische Versionen sind für PlayStation und Xbox vorgesehen. Auf dem PC sieht die Sache ohnehin anders aus. Wie Publisher Deep Silver offiziell bestätigt, enthalten die physischen PC-Ausgaben lediglich einen Download-Code statt einer Spiele-Disc. Auch die physische Deluxe Edition und Collector’s Edition setzen auf der Konsole auf einen Datenträger.

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Metro 2039 erscheint im Februar 2027

Metro 2039 erscheint am 04. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Der neue Teil führt die Reihe wieder stärker zurück in die Moskauer Metro. Alles zu Handlung, Gameplay und dem neuen Protagonisten findest du bereits in unserem großen Überblick zu Metro 2039.

Wer die älteren Teile vorher noch einmal spielen möchte, bekommt ebenfalls rechtzeitig Gelegenheit dazu: Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux erhalten native PS5- und Xbox-Series-Versionen. Für Sammler bleibt bei Metro 2039 allerdings ein ungewöhnlicher Haken: Im Regal steht zwar eine Disc-Version, für die vollständige Erstinstallation reicht diese Disc alleine aber nicht.