Dawn of War IV bekommt den letzten Feinschliff

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Fans von Dawn of War IV müssen sich noch etwas länger gedulden. Das neue Warhammer 40K RTS Game von KING Art Games sollte ursprünglich am 17. September 2026 erscheinen. Nun wurde der Release auf den 3. Dezember 2026 verschoben. Die Commander Edition bietet einen dreitägigen Early Unlock und lässt euch bereits ab dem 30. November loslegen.

Dawn of War IV soll noch besser werden

Laut KING Art Games soll die zusätzliche Entwicklungszeit genutzt werden, um Performance und Stabilität zu verbessern, Fehler zu beheben und das Spiel weiter zu polieren. Auch das Feedback aus den bisherigen Community-Playtests fließt in die Entwicklung ein. Weitere Gameplay-Einblicke und Entwickler-Updates sollen bis zum Release folgen.

Die Verschiebung kommt damit etwas mehr als zwei Monate vor dem ursprünglich geplanten Termin. Für einige von euch ist die Verschiebung sicher etwas ärgerlich, trotzdem könnte die zusätzliche Zeit gerade bei einem umfangreichen RTS wichtig sein. Dawn of War IV soll schließlich wieder stärker zu den klassischen Wurzeln der Reihe zurückkehren und große Schlachten, Basisbau und unterschiedliche Fraktionen miteinander verbinden.

Dawn of War IV kommt im Dezember

Dawn of War IV erscheint weiterhin exklusiv für PC via Steam. Neben den vier Fraktionen zum Start sind unter anderem umfangreiche Kampagnen, Multiplayer, Skirmish und der beliebte Last-Stand-Modus geplant.

Der neue Termin lautet damit 3. Dezember 2026. Wer zur Commander Edition greift, darf bereits ab 30. November in den Krieg um Kronus ziehen.

Für Fans unter euch heißt es also, noch etwas länger zu warten. Dafür bleibt zu hoffen, dass sich die zusätzliche Entwicklungszeit für Dawn of War IV am Ende auch auszahlt.

Zurück zu den Wurzeln

Ich persönlich freue mich schon sehr auf den Release und auf kommende Updates der Entwickler. Ich kenne die Reihe seit dem ersten Teil und fand den ersten Teil mit seinen Add-ons fast am besten. Wobei mir auch der zweite Teil gefallen hat. Mit dem dritten Teil hat Dawn of War dann seine Wurzeln verlassen und einen etwas anderen Weg eingeschlagen. Ich hatte zwar auch mit diesem Teil meinen Spaß, aber die vorherigen Teile haben mir einfach besser gefallen. Umso mehr freut es mich, dass der vierte Teil wieder zurück zu den Wurzeln geht. Auch die schon erschienenen Gameplay-Demos machen einen richtig guten Eindruck. Ich bin schon sehr gespannt darauf, das Spiel für euch testen zu dürfen!

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