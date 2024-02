Metro: Awakening für die PlayStation VR 2 angekündigt

Metro Awakening ist ein neues Virtual-Reality-Erlebnis, das in der postapokalyptischen Welt der beliebten Metro-Franchise angesiedelt ist. Es wird bald für PlayStation VR2 und andere VR-Systeme verfügbar sein.

Die Metro-Romane des russischen Autors Dmitry Glukhovsky spielen in einer fiktiven Welt, die durch einen Atomkrieg verwüstet wurde. Sie vermitteln den Lesern ein erschütterndes Bild davon, wie ein Überlebenskampf in der Moskauer U-Bahn nach einer solchen Katastrophe aussehen würde. Glukhovskys Werke waren in seinem Heimatland sehr erfolgreich. Eine Reihe von Videospielverfilmungen des ukrainischen Studios 4A Games machte Metro weltweit populär. Fast fünf Jahre nach der Veröffentlichung von Metro Exodus wurde endlich ein neues Spiel der Reihe vorgestellt.

Während der letzten State of Play-Präsentation von Sony wurde ein Trailer zu Metro Awakening gezeigt. Das Spiel wird 2024 für die Systeme PSVR 2, Steam VR und Meta Quest erscheinen. Der Entwickler Vertigo Games behauptet in einem Blog-Post, dass der Titel den Fans der Serie ein völlig neues, storygetriebenes VR-Abenteuer bieten wird. Es fungiert als Vorgeschichte zu Glukhovskys Metro-Romanen. Das Indie-Studio hat seinen Sitz in den Niederlanden. Zuvor arbeitete es an Arizona Sunshine 2, einem vergleichsweise neuen Titel, der als eines der besten VR-Spiele des Jahres 2023 gilt.

Vertigo Games hat versprochen, dass Metro Awakening die bekannten Stealth-Abschnitte und Survival-Mechaniken der früheren Metro-Spiele enthalten wird. Das Unternehmen hat jedoch darauf hingewiesen, dass diese Aspekte im kommenden Titel mithilfe modernster VR-Technologie verbessert werden sollen. Wie beim Vorgängertitel war Glukhovsky laut Vertigo Games an der Entwicklung von Metro Awakening beteiligt und diente als Berater für die Story und die Hintergrundgeschichte. Im vergangenen August wurde der Metro-Autor vom Moskauer Gericht zu acht Jahren Gefängnis verurteilt, weil er sich gegen die Invasion in der Ukraine ausgesprochen hatte. Glukhovsky lebt außerhalb Russlands und ist einer Verhaftung entgangen.

Wann wird Metro Awakening erscheinen?

Metro Awakening wurde vor der offiziellen Ankündigung auf der State of Play 2024 online geleakt. Es wurde gemunkelt, dass der neue Titel einen Multiplayer-Modus haben würde. Diese Funktion fehlte in den Vorgängern Metro: 2033, Metro: Last Light und Metro Exodus.

Bei Sonys erstem State of Play in diesem Jahr wurden mehrere Spiele angeteasert, darunter auch das von Deep Silver veröffentlichte Metro VR-Erlebnis. Während der Veranstaltung standen nicht nur Hideo Kojimas Death Stranding 2: On the Beach, sondern auch andere kommende Titel wie Helldivers 2 und Zenless Zone Zero im Rampenlicht. Es wurden auch bereits veröffentlichte Spiele wie das Vampir-Survival-RPG V Rising vorgestellt, das 2024 für die PS5 erscheinen wird, und Stellar Blade, das im April für die Konsole erscheinen wird.

Die Metro-Bücher sind eine Reihe von dystopischen Romanen, die in einer postapokalyptischen Welt spielen, in der die Menschen in den U-Bahn-Netzen verschiedener Städte überleben müssen. Die Romane basieren auf dem Roman Metro 2033 von Dmitri Gluchowski, der die Geschichte eines jungen Mannes namens Artjom erzählt, der in der Moskauer Metro lebt und eine gefährliche Mission unternimmt, um seine Heimatstation zu retten. Alle Bücher bilden das Metro-2033-Universum, indem sie verschiedene Handlungszweige, Charaktere und Orte einführen, die von verschiedenen Autoren aus aller Welt geschrieben wurden.