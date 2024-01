Details zum neuen Metro-Spiel geleakt

Im Internet sind Details zum nächsten Spiel der beliebten Metro-Reihe aufgetaucht. Wenn die Informationen zuverlässig sind, wird es sich um einen VR-Titel handeln. Viele Fans sind darüber enttäuscht. Die Reihe basiert auf den Romanen des russischen Schriftstellers Dmitry Glukhovsky und erschien erstmals 2010. Sie gewann schnell eine treue Anhängerschaft. Ein zweiter Titel wurde drei Jahre später veröffentlicht. Auf das letzte Spiel, Metro Exodus, mussten die Fans weitere sechs Jahre warten.

Seit der Veröffentlichung des letzten Spiels sind fast fünf Jahre vergangen. Die Fans der Serie warten sehnsüchtig auf Neuigkeiten über einen möglichen Nachfolger. Es wird erwartet, dass die PlayStation State of Play Ende Januar stattfindet. Es gab Gerüchte, dass das lang erwartete neue Metro-Spiel dann enthüllt werden würde. Wie so oft in diesen Tagen könnten Details über den nächsten Eintrag in der Serie früh durchgesickert sein.

Das nächste Spiel könnte eine VR-Version namens Metro Awakening sein. Möglicherweise handelt es sich um einen PS-VR2-Exklusivtitel. Es wird ein Einzelspieler-Erlebnis sein und Gerüchten zufolge auf der PlayStation State of Play enthüllt werden. Im Jahr 2020 kündigte der Entwickler 4A Games an, dass das nächste Metro-Spiel für Gen 9-Konsolen und PC entwickelt wird. Es wurde auch erwähnt, dass der neue Eintrag einen Multiplayer-Modus bieten würde, etwas, das in früheren Metro-Spielen nicht angeboten wurde.

Welche Gerüchte gibt es über das nächste Metro-Spiel?

Die mögliche Ankündigung des nächsten Metro-Spiels auf der PlayStation State of Play Präsentation im Januar würde sich mit einem anderen Gerücht decken. Dieses geht auf Februar 2023 zurück. Damals zitierte der spanische YouTuber eXtas1stv Insider-Informationen. Diese besagten, dass das nächste Spiel der Reihe für eine Veröffentlichung irgendwann im Jahr 2024 geplant sei. Insider Gaming enthüllte, dass es sich bereits in einem vollständig spielbaren Zustand befindet.

I can reveal that a new Metro game, which is going to be announced very soon, is a VR game titled METRO AWAKENING#metro #metrogame #metroawakening pic.twitter.com/xFwpJE0vV5 — Kurakasis (@Kurakasis) January 29, 2024

Das Metro-Universum bietet mit seinem postapokalyptischen Setting und den mutierten Monstern eine ideale Grundlage für ein Virtual-Reality-Spiel. Allerdings sollte dabei bedacht werden, dass nicht alle Fans Zugang zu VR-Technologie haben. Möglicherweise wird auch an einer Nicht-VR-Version gearbeitet oder Metro Awakening wird in Zukunft sowohl in einer VR- als auch in einer Standardversion erhältlich sein.

Die Metro-Spiele waren bisher immer Fortsetzungen, die der etwas linearen Geschichte des Protagonisten Artyom folgen. Sein primäres Ziel ist es, die Bewohner der Moskauer Metro zu beschützen und ihnen schließlich ein sicheres Zuhause außerhalb zu finden. Viele Fans der Serie würden zweifellos enttäuscht sein, wenn das nächste Kapitel der Metro-Geschichte in einem Format veröffentlicht würde, das nur von wenigen gespielt werden kann. Wie bei Half-Life Alyx von Valve wäre es jedoch nicht das erste Mal, dass ein Entwickler genau das tut.