Ukraine: STALKER 2-Entwickler gibt Statement zum russischen Angriff ab

GSC Game World, Entwickler von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernoybl, gab auf Twitter ein Statement zum russischen Angriff auf die Ukraine ab. Der STALKER 2-Entwickler ist der größte Entwickler von Videospielen in diesen Land.

Der Videospiele-Entwickler schreibt darin von einer ungewissen Zukunft, doch sagt man auch, dass die Ukraine für seine Freiheit und Unabhängigkeit kämpfen werde.

“Bis heute hat die Russische Föderation der Ukraine offiziell den Krieg erklärt. Unser Land ist durch die Geräusche von Explosionen und Waffenfeuer aufgewacht, aber bereit, seine Freiheit und Unabhängigkeit zu verteidigen“, hieß es. „Denn es bleibt stark und zu allem bereit. Die Zukunft ist unbekannt, aber wir hoffen das Beste, sind uns unserer Streitkräfte und unseres Glaubens an die Ukraine immer sicher”, so der Twitter-Eintrag.

GSC Game World fordert in dem Beitrag auf die “Streitkräfte der Ukraine” mit einer Spende zu unterstützen.

GSC Game World ist nicht der einzige ukrainische Videospiele-Entwickler, von dem wir schon öfters gehört haben. Die Metro-Spieleentwickler von 4A Games waren ebenso in der Ukraine ansässig, bevor sie ihren Hauptsitz nach Malta verlegten. Ubisoft und Wargaming haben ebenso Studios im Land, wo derzeit etliche grausliche Bilder durch die Welt gehen.

In den letzten 10 Jahren ist die ukrainische Spieleentwicklerszene ordentlich angewachsen. Auf Twitter gibt es eine Grafik die zeigt, dass tausende Menschen mit der Entwicklung von Videospielen in der Ukraine ihr Geld verdienen.

I don’t think people quite understand how much the Ukrainian game dev scene has grown in the past ten years. These slides are taken from a 2018 report, too – the number of studios has only grown since then. https://t.co/8ofNLdw0iQ pic.twitter.com/kwsfLiMU59

— James B. Jones (@TheJamesBJones) February 24, 2022