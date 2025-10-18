Metro Exodus Gold Edition: Einer der besten PS4/PS5-Shooter jetzt 80% günstiger im PS Store

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der aktuelle Player’s Choice Sale im PlayStation Store sorgt wieder für Aufsehen unter PS4- und PS5-Spielerinnen und Spielern. Viele Top-Spiele sind derzeit stark reduziert, doch ein besonders spannendes Angebot sticht heraus: Metro Exodus: Gold Edition gibt es aktuell ganze 80 Prozent günstiger – ein echtes Schnäppchen für Fans intensiver Singleplayer-Shooter.

Metro Exodus: Gold Edition mit Mega-Rabatt

Das von 4A Games entwickelte und von Deep Silver veröffentlichte Spiel erschien ursprünglich 2019 für die PS4 und gilt als einer der atmosphärisch besten Ego-Shooter seiner Generation. In der Gold Edition sind alle Erweiterungen und DLCs enthalten, also das komplette Erlebnis in einem Paket.

Im Rahmen der Aktion kostet Metro Exodus: Gold Edition derzeit nur 7,99 Euro statt des regulären Preises von 39,99 Euro. Der Deal ist allerdings zeitlich begrenzt: Das Angebot endet am 23. Oktober um 00:59 Uhr (MESZ, deutscher Zeit). Wer sich das Spiel also noch sichern möchte, sollte schnell zugreifen. Du hast bisher noch kein einziges Metro gespielt? Die Vorgänger gibt es im „Metro Saga Bundle“, ebenfalls im selben Aktionszeitraum. Mehr dazu gleich.

Der offizielle Beschreibungstext zum Spiel verspricht nicht zu viel: „Fliehe aus den zerstörten Ruinen des toten Moskau und begib dich auf eine epische Reise quer durch das postapokalyptische Russland – in der größten Metro-Abenteuererfahrung aller Zeiten. Erkunde die russische Wildnis in weitläufigen, nichtlinearen Levels und folge einer packenden Geschichte, die vom Frühling bis zum nuklearen Winter reicht.“

Mehr Metro für weniger Geld

Wer gleich die ganze Reihe erleben möchte, kann im PlayStation Store noch ein weiteres, kaum zu toppendes Angebot nutzen: Das Metro Saga Bundle ist aktuell um 85 Prozent reduziert und kostet nur 8,99 Euro. Darin enthalten sind:

Metro 2033 Redux

Metro: Last Light Redux

Metro Exodus Gold Edition

Damit bekommt ihr die komplette Trilogie für weniger als 9 Euro – ein unschlagbarer Preis für drei umfangreiche Shooter mit spannender Story und düsterem Setting.

Warum sich der Deal lohnt

Metro Exodus kombiniert klassische Survival-Elemente mit einem emotionalen Erzählstil und beeindruckender Grafik. Besonders die PS5-Version profitiert von Raytracing, schneller Ladezeit und flüssiger Performance – ideal für alle, die das Abenteuer von Artjom noch einmal in bestmöglicher Qualität erleben möchten.

Wer atmosphärische, storygetriebene Shooter liebt und bislang gezögert hat, sollte diese Gelegenheit nicht verpassen. Solch hohe Rabatte sind bei großen Franchises wie Metro selten und oft nur für kurze Zeit verfügbar.

