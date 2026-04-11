Metro 2039-Leak: Cutscenes zeigen neuen Protagonisten ohne Artyom

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Unwahrscheinlich! - Es liegen keine verlässlichen oder belegbaren Quellen vor.

Die Metro-Reihe meldet sich zurück, zumindest scheint es so. Im Netz sind plötzlich Cutscenes aufgetaucht, die angeblich aus einem neuen Teil stammen. Und die sorgen aktuell für jede Menge Diskussionen. Denn ein Detail fällt sofort auf.

Leak zeigt neues Metro-Spiel ohne Artyom

Die geleakten Szenen sollen aus einem Projekt mit dem Namen Metro 2039 stammen. Offiziell bestätigt ist das Ganze nicht, aber die Clips verbreiten sich schnell.

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Besonders auffällig: Der bekannte Protagonist Artyom scheint nicht im Fokus zu stehen. Stattdessen deutet vieles auf eine neue Hauptfigur hin. In einer der Szenen ist sogar zu hören, dass der Charakter spricht. Etwas, das bei Artyom im bisherigen Gameplay des Franchise oft fehlte. Genau das sorgt für Diskussionen.

Community reagiert sofort

Auf Reddit gehen die Meinungen auseinander. Einige freuen sich über die mögliche Veränderung. „Ich brauche endlich einen Protagonisten, der wirklich spricht“, schreibt ein Nutzer. Andere sehen das kritisch: „Ich will Artyom und seine Geschichte weiter erleben.“

Auch die Qualität der Szenen wird diskutiert. Viele gehen davon aus, dass es sich um eine frühe Version handelt – unfertig, roh, noch nicht final. Und genau das macht die Einordnung schwierig.

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Alte Builds oder neues Spiel?

Ein weiterer Punkt sorgt für Unsicherheit. Einige Spieler glauben, dass die Szenen gar nicht aus einem neuen Projekt stammen, sondern aus einem älteren Build von 2022, der kürzlich ebenfalls geleakt wurde.

Andere widersprechen. Die Grafik wirke moderner, die Inszenierung anders. Für sie ist klar: Das könnte ein Hinweis auf das nächste Metro-Spiel sein.

Die Wahrheit liegt aktuell irgendwo dazwischen.

Hinweise auf baldige Ankündigung verdichten sich

Spannend wird es durch weitere Gerüchte. Mehrere Insider berichten, dass schon bald ein neues Metro-Spiel offiziell vorgestellt werden könnte. In Kombination mit den geleakten Szenen wirkt das Timing auffällig.

Und es passt zu dem, was wir bereits wissen. Die Entwickler von Metro Exodus hatten schon bestätigt, dass ein neuer Teil in Entwicklung ist, inspiriert von echten Erfahrungen und mit einer noch düstereren Story. Das würde zu den gezeigten Szenen passen.

Eine deutlich düsterere Richtung?

Sollten die Leaks echt sein, könnte sich die Reihe weiter verändern. Die Metro-Spiele waren schon immer düster. Doch die Entwickler haben bereits angedeutet, dass der nächste Teil noch stärker von realen Ereignissen geprägt sein wird.

Themen wie Krieg, Macht und Überleben könnten noch intensiver behandelt werden. Und genau das sieht man in den gezeigten Szenen bereits.

Noch ist nichts bestätigt. Doch die Kombination aus Leak, Insider-Aussagen und bereits bekannten Infos ergibt ein klares Bild. Und wenn sich das alles bewahrheitet, könnte die Metro-Reihe schon sehr bald in ein neues, deutlich düsteres Kapitel starten.

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