Metro Saga Bundle Steam Sale: 87% Rabatt auf alle drei Spiele bis 2. März 2026

Auf Steam läuft gerade ein Angebot, das Shooter Fans nicht ignorieren sollten. Die komplette Metro Saga gibt es mit 87 Prozent Rabatt. Das Bundle mit allen drei Hauptspielen und sämtlichen DLCs kostet nur 7,49 Euro statt 59,46 Euro. Das Angebot läuft noch bis zum 2. März 2026 um 19 Uhr. Wer die Reihe noch nicht kennt oder Lücken in der Sammlung hat, bekommt hier drei der besten Singleplayer Shooter der letzten Jahre zum Schnäppchenpreis.

Was ist im Bundle enthalten?

Das Metro Saga Bundle umfasst Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux und Metro Exodus in der Gold Edition. Alle drei Spiele liegen in ihren überarbeiteten Versionen vor. Die Redux Editionen von 2033 und Last Light bringen verbesserte Grafik, überarbeitete Gameplay Mechaniken und alle veröffentlichten DLCs mit. Metro Exodus Gold Edition enthält das Hauptspiel plus den Expansion Pass mit den Story DLCs The Two Colonels und Sam’s Story. Zusammengerechnet bietet das Bundle weit über 50 Stunden Spielzeit.

Einzelpreise im Vergleich

Auch die Einzelspiele sind im Sale reduziert. Metro 2033 Redux kostet 1,99 Euro, Metro Last Light Redux ebenfalls 1,99 Euro und Metro Exodus 5,99 Euro. Der Expansion Pass für Exodus liegt bei 2,49 Euro. Wer nur eines der Spiele nachholen möchte, kann also auch gezielt zugreifen. Das Bundle bleibt aber die deutlich bessere Option, selbst wenn man eines der Spiele bereits besitzt. Die Ersparnis ist zu groß, um sie zu ignorieren.

Warum lohnt sich die Metro Reihe?

Die Metro Spiele basieren auf den Romanen von Dmitry Glukhovsky und erzählen die Geschichte von Artyom. Nach einem Atomkrieg leben die letzten Menschen in den Tunneln der Moskauer Metro. Die Atmosphäre ist dicht, die Story fesselnd und die Spiele schaffen es, Spannung und Horror mit Action zu verbinden. Metro 2033 führt in die Welt ein und etabliert die beklemmende Stimmung. Last Light setzt die Geschichte fort und verfeinert das Gameplay. Exodus bricht dann mit der Tradition und verlegt die Handlung aus den Tunneln heraus in die offene Welt der russischen Ödlande.

