PlayStation enthüllt die PS PLUS Extra-Neuzugänge für August 2022

Was tut sich Neues im August bei PlayStation Plus Extra und Premium? Bereits am 16. August gibt es einige Neuzugänge, darunter Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, diverse Teile der Yakuza-Reihe, Dead by Daylight sowie Bugsnax.

PlayStation veröffentlichte heute eine Liste mit allen Spielen, die ab dem 16. August verfügbar sein werden:

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (PS4)

Dead by Daylight (PS4/PS5)

Yakuza 0 (PS4)

Yakuza Kiwami (PS4)

Yakuza Kiwami 2 (PS4)

Bugsnax (PS4/PS5)

Metro Exodus (PS4/PS5)

Trials of Mana (PS4)

UNO (PS4)

Monopoly Madness (PS4)

Monopoly Plus (PS4)

Die PS PLUS Extra/Premium-Spiele aus dem Vormonat Juli findest du ebenfalls bei uns.

