Dragon Ball Z: 2027 soll es neue LEGO Sets geben

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Dragon Ball und LEGO. Eigentlich erstaunlich, dass diese Kombination so lange auf sich warten ließ. Nun ist es aber tatsächlich so weit. LEGO hat die Zusammenarbeit mit Dragon Ball offiziell angeteasert und wenn die bisherigen Leaks stimmen, bleibt es nicht bei einem einzelnen Set.

Den Anfang soll bereits am 1. November 2026 ein großes Shenlong-Set machen. Unter der Setnummer 11390 soll der Drache aus insgesamt 1.760 Teilen bestehen und rund 200 Dollar kosten. Angeblich ist außerdem eine Minifigur des jungen Son Goku dabei. LEGO selbst hat diese Details bislang allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Richtig interessant wird es dann im April 2027. Laut mehreren Leaks soll eine ganze Welle an Dragon Ball Z Sets erscheinen.

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Darunter befinden sich einige ziemlich legendäre Momente und Orte aus dem Anime:

Son Goku vs. Radditz

Ankunft auf Namek

Z-Kämpfer vs. Saiyajins

Porunga und der finale Kampf

Freezers Raumschiff

Kame House

eine baubare Vegeta-Figur

ein kleines Polybag

Besonders das Kame House dürfte für viele Fans spannend werden. Das Set soll angeblich als 18+-Modell erscheinen und könnte damit deutlich stärker auf Sammler ausgelegt sein als die übrigen Sets. Auch neue Formen für Charaktere wie Son Goku, Vegeta, Freezer und Mitglieder der Ginyu Force sollen geplant sein.

Und ganz ehrlich… LEGO Dragon Ball… Die Zielgruppe ist mit BEIDEM aufgewachsen. Capsule Corp, der Cell-Ring, der Palast Gottes, Freezers Raumschiff oder einfach ein riesiger Shenlong fürs Regal. An Vorlagen mangelt es nun wirklich nicht.

Wichtig bleibt aber: Abgesehen von der inzwischen offiziell bestätigten Zusammenarbeit sind viele Details der kommenden Sets weiterhin nicht offiziell bestätigt. Preise, Setnamen und sogar einzelne Erscheinungstermine können sich also noch ändern.

Dass Dragon Ball nun tatsächlich seinen Weg in die Welt der bunten Klemmbausteine findet, steht aber fest. Und mein Geldbeutel beginnt jetzt schon nervös zu werden.