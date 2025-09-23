The Legend of Zelda: „Ocarina of Time“ feiert es 2026 ein Comeback für Fans?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Für viele ist es das beste Spiel aller Zeiten: The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Seit 1998 hat Links Abenteuer auf dem Nintendo 64 Kultstatus. Nicht umsonst ist es auch heute noch das beste Spiel mit einem Metascore von 99/100. Jetzt verdichten sich die Hinweise, dass 2026 ein Comeback bevorsteht, aber nicht als Remake, sondern auf ganz neue Art.

Ein Leak aus der LEGO-Community (via YouTube) sorgt gerade für viel Aufsehen. Demnach arbeitet LEGO an einem „Ocarina of Time“-Set mit der Nummer 77093. Das Besondere: Es soll ein Diorama sein, das Ganondorf in Szene setzt.

Ein Klassiker als Diorama

Das Set könnte eine ikonische Szene aus dem Spiel nachstellen. Viele Fans hoffen auf den Moment, in dem Ganondorf an der Orgel sitzt, kurz vor dem großen Finale. Andere wünschen sich die Boss-Arena mit Phantom Ganon oder die dramatische Gefangenschaft von Zelda im Kristall.

Damit würde LEGO auf ein Spiel setzen, das bis heute eine riesige Fangemeinde hat. Schon das erste große Zelda-Set, der Große Deku-Baum, hat für Diskussionen gesorgt. Viele hielten es für zu teuer. Ein kleineres Diorama könnte daher genau richtig sein.

The Legend of Zelda als LEGO-SET: Was Fans sich wünschen!

Die Community ist begeistert, aber auch vorsichtig. Auf Reddit fallen immer wieder diese Ideen:

Ganondorf an der Orgel

Phantom Ganon

Iron Knuckle-Kampf

Manche hoffen sogar, dass es der Start für weitere Sets ist, etwa zu Majora’s Mask oder Skyward Sword.

Fans reagieren gespalten

Viele feiern den Leak als das perfekte Set für Zelda-Fans. Andere fürchten, dass LEGO wieder nur auf den Nostalgie-Faktor setzt, ähnlich wie Pokémon fast immer die Kanto-Region zurückholt.Ein Punkt ist dabei besonders spannend: Wenn das Set wirklich erscheint, könnte es zeigen, dass LEGO und Nintendo langfristig auf Zelda-Klassiker setzen.

2026 könnte The Legend of Zelda: Ocarina of Time auf unerwartete Weise zurückkehren. Kein Remake, sondern ein LEGO-Set. Doch gerade das macht den Reiz aus. Für Fans wäre es ein Stück Videospielgeschichte zum Anfassen. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass das Gerücht wahr wird. Vor einigen Jahren kursierte bereits das Gerücht, dass Nintendo an einem Ocarina of Time-Remake arbeite. Offiziell kam dazu bisher nichts, doch ein Fan hat kürzlich immerhin eine kleine Demo veröffentlicht.

