Fan veröffentlicht Demo für inoffizielles Zelda Ocarina of Time Remake

Nachdem bei Nintendo Funkstille herrscht, basteln nun passionierte Fans an einem eigenen The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake. Der User . Der User CryZENx hat es sich auf die Fahne geschrieben, mit Patreon-Unterstützung diverse Klassiker Unreal Engine nachzubauen und lädt die Ergebnisse regelmäßig auf kostenlose Demo hier als Download . der alten 64-Bit-Konsole von Nintendo in dernachzubauen und lädt die Ergebnisse regelmäßig auf YouTube hoch. Für das Zelda-Projekt gibt es nun eine

Wer Lust darauf bekommen hat, sollte das Game vermutlich rasch herunterladen. Große Gaming-Publisher zeigen üblicherweise wenig Toleranz gegenüber Fan-Projekten, die explizit auf ihre Marken zugreifen. Nintendo ließ schon häufig kostenlose Fangames aus dem Netz verbannen, etwa Remakes von Metroid II und Metroid Prime (via Kotaku), oder Fan-produzierte Ableger von Pokémon (via Kotaku).

Selbst bei Emulationen kennt der Publisher keinen Spaß. Im Vohrjahr ging eine Klage an den Switch-Emulator Yuzu raus, den Nintendo damit in die Knie zwang.

Es gibt auch originalgetreue Fan-Remaster von Zelda

Übrigens: Wem die Grafik im Unreal-Look nicht gefällt, muss nicht verzagen. Andere User werkeln fleißig daran, die Original-ROMs vom N64-Klassiker aufzuhübschen. 2024 ging mit Zelda 64 Recompiled ein massives Texturen-Update der Originalspiele an den Start – Zelda Majora’s Mask ist bereits spielbar, Ocarina of Time soll folgen. Davor erschien eine Widescreen-Fassung für PC (via TheGamer).

Der offizielle Status vom Zelda Ocarina of Time Remake

Im Release-Jahr 1998 galt Zelda Ocarina of Time als revolutionär. Features wie die Lock-on-Funktion lieferten wichtige Impulse für das damals noch frische 3D-Gaming und etliche Action Adventures bedienten sich danach bei der Nintendo-Formel. Daneben hat der Titel wegen seinem Abenteuer-Feeling, den brillanten Rätseln und dem zeitlosen Soundtrack bis heute Kultstatus.

Die Originalversion vom Nintendo 64 ist zurzeit mit einer Premium-Mitgliedschaft vom Nintendo Online Service auf der Switch spielbar. Ein offizielles Remake von Zelda Ocarina of Time gab es bereits – auf dem Nintendo 3DS. Dort wurden die Texturen sowie Charaktermodelle aufpoliert und die Menüführung mit dem Touchpad intuitiver gemacht. Allerdings hat selbst diese Version inzwischen rund 15 Jahre auf dem Buckel. Ein offizieller HD-Port steht bis heute aus.