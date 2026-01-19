Lego The Legend of Zelda: Ocarina of Time – The Final Battle offiziell angekündigt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nachdem Fans seit Jahren Lego-Modelle zu The Legend of Zelda gefordert haben, hat Nintendo gemeinsam mit Lego genau das enthüllt – und nicht einfach irgendein Set, sondern die finale Schlacht aus Ocarina of Time.

Vor einigen Monaten kursierten bereits Fotos und vermeintliche Leaks des Sets im Netz. Zwar waren diese damals nur Gerüchte, die aus der Community kamen, doch sie hatten genug Substanz, dass Fans weltweit darüber spekulierten. Jetzt ist es offiziell: Lego bringt ein Set namens „Ocarina of Time – The Final Battle“ (77093) heraus, das die dramatische Endschlacht zwischen Link, Zelda und Ganondorf als detailreiches Diorama darstellt.

Dieses Set ist kein Mini-Spielzeug für zwischendurch, sondern ein Sammlerstück für alle, die Nintendo und LEGO vereinen wollen. Es besteht aus 1.003 Teilen, richtet sich an Erwachsene und wird am 1. März 2026 offiziell verfügbar sein – mit Vorbestellungen, die bereits laufen.

Was beinhaltet das Set?

Was genau bekommst du, wenn du dir dieses Set holst?

Minifiguren: Link, Prinzessin Zelda und Ganondorf – inklusive ikonischer Ausrüstung wie Master Sword und Hylian Shield .

Link, Prinzessin Zelda und Ganondorf – inklusive ikonischer Ausrüstung wie und . Diorama der Finalschlacht: Eine detailreiche Nachbildung der Ruinen von Ganons Schloss, das die Atmosphäre der N64-Klassikers Ocarina of Time einfängt.

Eine detailreiche Nachbildung der Ruinen von Ganons Schloss, das die Atmosphäre der N64-Klassikers Ocarina of Time einfängt. Interaktive Elemente: Versteckte Herzen, eine mechanische Funktion, die Ganondorf aus den Ruinen aufsteigen lässt, und eine Lego -Version der Fee Navi.

Versteckte Herzen, eine mechanische Funktion, die Ganondorf aus den Ruinen aufsteigen lässt, und eine -Version der Fee Navi. Display-Qualität: Dieses Set ist nicht nur ein Bauspaß, sondern auch ein Eindruck machendes Ausstellungsstück fürs Regal.

Fans betonen auf Reddit, dass die Community schon lange auf eine offizielle Zusammenarbeit gehofft hat. Viele erinnern sich an eigene Lego-Kreationen zu Zelda-Momenten oder an Wunschvorstellungen, wie etwa komplizierte Dioramen der unterschiedlichen Spiele. Dass nun genau jene kultige letzte Schlacht ausgewählt wurde, sorgt für freudige Gänsehaut.

Bei den Fans ist die Stimmung überwiegend positiv, auch wenn einige Fans schon jetzt darüber diskutieren, welche Szenen oder Spiele als nächstes in Lego-Form erscheinen könnten. Manche wünschen sich Breath of the Wild- oder Wind Waker-Sets, andere träumen von ganzen Hyrule-Städten als Bauprojekte. Natürlich steht auch bei diesem Set der hohe Preis in der Kritik.

In diesem Artikel erfährst du alles zum Zelda-Film, welcher 2027 in die Kinos kommen wird.

