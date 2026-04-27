Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – Miis bearbeiten oder löschen ohne Fehler

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Ein großer Teil von Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden lebt davon, dass du deine Insel mit eigenen Miis füllst. Freunde, Familie, erfundene Figuren oder völliges Chaos – genau das macht den Reiz aus.

Doch irgendwann kommt fast jeder an den Punkt, an dem ein Bewohner verändert werden soll. Vielleicht passt das Aussehen nicht mehr, vielleicht hast du beim Erstellen Fehler gemacht oder willst einen Mii komplett entfernen.

Das Gute: Fast alles lässt sich ändern.

Werbung

Das Schlechte: Das Spiel erklärt viele Funktionen kaum.

Hier erfährst du, wie du Miis bearbeitest, löschst und welche Grenzen du kennen solltest.

Miis bearbeiten: So funktioniert es

Einen Bewohner anzupassen ist deutlich einfacher als viele denken.

Werbung

Öffne das Spielmenü mit X, gehe zu Bewohner und wähle den Mii aus, den du ändern möchtest. Dort kannst du verschiedene Bereiche bearbeiten.

Ändern kannst du unter anderem:

Gesicht und Frisur

Stimme

Persönlichkeit

Kleidung

Lieblingsinfos und Profilangaben

Gerade Persönlichkeit und Stimme beeinflussen viele Dialoge auf deiner Insel stärker, als man anfangs denkt.

Wenn sich ein Bewohner plötzlich „falsch“ anfühlt, lohnt sich oft schon eine kleine Anpassung.

Das kannst du nicht beliebig ändern

Ein wichtiger Punkt, den viele erst später merken:

Nicht jede Eigenschaft lässt sich jederzeit komplett umbauen.

Werbung

Bestimmte Grunddaten eines Miis können eingeschränkt sein, besonders wenn du einen importierten oder geteilten Bewohner nutzt. Teilweise sind nur kleinere Anpassungen möglich.

Darum lohnt es sich, beim ersten Erstellen etwas mehr Zeit zu investieren.

Mii löschen: So entfernst du Bewohner richtig

Wenn Bearbeiten nicht reicht, kannst du einen Bewohner komplett löschen.

Gehe wieder in:

X-Menü → Bewohner → gewünschten Mii auswählen → Mii entfernen

Danach musst du das Entfernen bestätigen.

Wichtig:

Ein gelöschter Bewohner kommt nicht automatisch zurück.

Werbung

Beziehungen, Fortschritt und persönliche Entwicklung dieses Miis gehen verloren.

Deshalb solltest du Löschungen gut überlegen.

Löschen kostet Geld

Ein Detail übersehen viele Spieler:

Das Entfernen eines Miis kostet im Spiel Geld.

Das wirkt zunächst seltsam, verhindert aber, dass man Bewohner ständig austauscht.

Gerade am Anfang solltest du deshalb nicht vorschnell löschen.

Oft ist Bearbeiten die bessere Lösung.

Oft besser als Löschen: Komplett umbauen

Viele Veteranen machen etwas anderes:

Sie löschen problematische Miis gar nicht.

Sie bauen sie einfach komplett um.

Aus einem misslungenen Bewohner wird so ein völlig neuer Charakter.

Das hat Vorteile:

Beziehungen bleiben erhalten

Fortschritt geht nicht verloren

du sparst Geld

Insel-Dynamiken bleiben bestehen

Gerade wenn ein Mii bereits Freundschaften oder Partnerschaften hat, ist das oft die clevere Lösung.

Kann man den ersten eigenen Mii löschen?

Hier gibt es eine Einschränkung.

Dein erster Haupt-Mii – also dein Lookalike – ist besonders wichtig für viele Spielsysteme.

Werbung

Diesen solltest du nicht vorschnell verändern oder entfernen.

Außerdem gilt:

Den letzten verbliebenen Bewohner auf deiner Insel kannst du nicht löschen.

Mindestens ein Bewohner muss immer bleiben.

Miis nachträglich verbessern

Viele Spieler nutzen ihre Insel wie eine fortlaufende Sammlung und überarbeiten Miis regelmäßig.

Das ist sogar sinnvoll.

Mit neuen Kleidern, anderer Stimme oder angepasster Persönlichkeit wirken alte Bewohner oft plötzlich viel lebendiger.

Besonders nach vielen Spielstunden lohnt sich ein „Insel-Frühjahrsputz“.

Geteilte Miis bearbeiten

Wenn du Miis von anderen Spielern erhalten hast, gelten teils besondere Regeln.

Manche lassen sich nur eingeschränkt verändern, abhängig davon, wie sie erstellt oder geteilt wurden.

Wenn du volle Kontrolle willst, ist ein selbst erstellter Mii oft besser.

Insel komplett zurücksetzen?

Falls du wirklich alles neu anfangen willst, gibt es noch die radikalste Lösung:

Spielstand löschen.

Das läuft nicht im Spiel selbst, sondern über die Switch-Speicherdaten.

Das solltest du aber wirklich nur als letzten Ausweg sehen.

Typische Fehler beim Entfernen

Diese Fehler machen viele:

Ein Mii löschen, obwohl Umbauen gereicht hätte.

Wichtige Beziehungen zerstören.

Zu früh Geld fürs Entfernen verschwenden.

Werbung

Importierte Miis hinzufügen, obwohl man sie später stark ändern will.

Mit etwas Planung lässt sich all das vermeiden.

Fazit: Bearbeiten oft besser als Löschen

In Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden musst du problematische Bewohner nicht sofort entfernen.

Oft reicht es, sie neu zu gestalten.

Bearbeiten für kleine Korrekturen

Umbauen für größere Änderungen

Löschen nur als letzte Option

Genau das macht das Spiel so charmant:

Deine Insel entwickelt sich ständig weiter – und deine Miis können das auch.

In diesem Guide erfährst du, wie man alle Gebäude freischalten und die Insel ausbauen kann.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!