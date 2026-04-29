Pokémon Pokopia: Zobiris’ Edelsteinsuche startet mit seltenen Items und Event-Pokémon

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In Pokémon Pokopia steht das nächste zeitlich begrenzte Event an – und diesmal dreht sich alles um Schätze, seltene Items und ein Pokémon, das viele Fans mögen, dürften: Zobiris. Mit Zobiris’ Edelsteinsuche startet vom 29. April bis 14. Mai ein neues Ingame-Event, das mehr ist als nur eine kleine Nebenaktivität. Statt einfacher Bonus-Geschenke wartet diesmal ein eigenes Sammel-Event mit besonderen Belohnungen. Und das könnte sich lohnen.

Im Mittelpunkt stehen sogenannte Rote Kristallstücke, die du auf den geheimnisvollen Wunderinseln finden kannst. Dorthin gelangst du über Plüschis und Driftlon – ein Mechanismus, den viele Spieler bereits aus anderen Pokopia-Aktivitäten kennen. Laut den Event-Infos von The Pokémon Company und mehreren Berichten lassen sich die gesammelten Kristallstücke anschließend bei Zobiris gegen exklusive Möbel, Baupläne und besondere Deko-Items eintauschen. Gerade diese Event-Gegenstände machen die Aktion spannend, weil einige offenbar nur für begrenzte Zeit verfügbar sind.

Zobiris bleibt sogar dauerhaft

Besonders interessant: Es geht nicht nur um Belohnungen. Wer am Event teilnimmt, kann sich auch mit Zobiris anfreunden – und das Pokémon verschwindet nach dem Event offenbar nicht wieder, sondern bleibt dauerhaft Teil deiner Stadt. Das macht die Aktion mehr zu einem echten Content-Update als zu einem simplen Event.

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Voraussetzung ist allerdings, dass dein Pokémon-Center bereits restauriert wurde. Ohne das startet das Event nicht.

Das erinnert an frühere Community-Lieblinge

Viele vergleichen Zobiris’ Edelsteinsuche schon mit früheren Pokopia-Events, wie das Hoppspross-Event, die besonders wegen ihrer exklusiven Belohnungen beliebt waren. Diesmal wirkt das Ganze aber größer. Vor allem die Wunderinseln als Sammelgebiet geben dem Event etwas Abenteuer-Charakter statt bloßer Aufgabenliste. Und genau das dürfte viele ansprechen.

Warum das Event gerade spannend ist

Solche zeitlich begrenzten Aktionen sind oft mehr als nur nette Extras. Sie bringen seltene Items ins Spiel, neue Freunde für deine Stadt – und oft Inhalte, die später nicht so leicht wiederkommen. Gerade wer gern sammelt oder seine Stadt individualisiert, dürfte hier kaum dran vorbeikommen.

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