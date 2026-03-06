Pokémon Pokopia hat sein erstes Event und die Community ist gespalten

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Pokémon Pokopia ist am 5. März 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erschienen und hat auf Metacritic aktuell 88 Punkte, den höchsten Wert in der Geschichte der Pokémon-Reihe. Drei Tage später kündigt The Pokémon Company bereits das erste zeitlich begrenzte In-Game-Event an. Es trägt den Namen Mehr Flaum für Hoppspross, läuft ab Montag, 9. März 2026 um 21:00 Uhr deutscher Zeit und endet am 24. März um 20:59 Uhr. Wer dann nicht dabei ist, verpasst drei Pokémon, die außerhalb dieses Zeitraums nicht im Spiel vorkommen.

Was das Event beinhaltet

Während des Events können Spielende das Löwenzahn-Pokémon Hoppspross in ihren Städten antreffen und sich mit ihm anfreunden. Zusätzlich erscheint ein besonderer Gegenstand namens Pusteflaum, der eingesammelt und anschließend gegen Möbel mit Picknick-Thema eingetauscht werden kann. Wer mit diesen Möbeln passende Habitate baut, kann auch Hubelupf und Papungha, die Weiterentwicklungen von Hoppspross, als Bewohner gewinnen. Alle drei Pokémon sind außerhalb des Events nicht im Spiel anzutreffen. V

Werbung

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein wiederaufgebautes Pokémon-Center in mindestens einer eigenen Stadt. Auf sogenannten Cloud Islands steht das Event nicht zur Verfügung.

Die FOMO-Debatte ist eröffnet

Die Reaktionen in der Community fallen eindeutig aus. Viele kritisieren, dass ein entspanntes Cosy-Game ausgerechnet auf zeitlich begrenzte Inhalte setzt, die Druck erzeugen. Der Begriff FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen, taucht in nahezu jedem Kommentarthread auf. Besonders laut ist die Kritik von Spielenden, die das Spiel später kaufen oder gerade keine Zeit haben: Wer den Zeitraum verpasst, kommt an diese drei Pokémon möglicherweise nie mehr heran.

Andere sehen das gelassener und verweisen auf Animal Crossing, wo ähnliche Jahreszeiten-Events seit Jahren funktionieren und sich regelmäßig wiederholen.

Werbung

Gibt es einen Ausweg?

Tatsächlich ja, zumindest vorläufig. Nutzerinnen und Nutzer auf Reddit haben festgestellt, dass das Event auch durch Verstellen der internen Systemuhr der Switch 2 auf ein Datum im Event-Zeitraum ausgelöst werden kann, ohne Internetverbindung. Das funktioniert ähnlich wie das bekannte Zeitreisen in Animal Crossing. The Pokémon Company hat sich dazu bislang nicht geäußert und das Verhalten weder bestätigt noch untersagt. Ob das Event später wiederholt wird, ist offiziell unklar.

Weitere limitierte Events sollen laut The Pokémon Company im Laufe des Jahres folgen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!