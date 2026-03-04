Pokémon Pokopia: 88 auf Metacritic und bestes Pokémon Spiel aller Zeiten

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Pokémon Pokopia hat jetzt schon Gaming Geschichte geschrieben. Mit 88 Punkten auf Metacritic ist es das bestbewertete Pokémon Spiel aller Zeiten. Damit zieht Pokopia gleich mit dem bisherigen Spitzenreiter Pokémon Y, der auch auf 88 Punkten steht. Gleichzeitig ist Pokopia momentan das bestbewertete Spiel des Jahres 2026. Resident Evil Requiem steht mit 88 Punkten gleich. Die Wertung basiert auf 57 Kritiker Reviews. Das Spiel erscheint am 5. März 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Warum ist das so besonders?

Pokopia ist kein Hauptreihen Spiel. Es ist ein Spin-off. Das macht den Erfolg noch beeindruckender. Alle anderen Top 10 Pokémon Spiele auf Metacritic sind entweder Hauptspiele oder Remakes. Pokopia ist das erste Spin-off überhaupt, das diese Höhe erreicht. Außerdem ist es das erste Pokémon Spiel der 2020er Jahre in den Top 10. Die letzten Jahre waren für die Franchise schwierig. Karmesin und Purpur kämpften mit technischen Problemen. Legenden Arceus war gut, aber polarisierend. Pokopia schafft es, sowohl Kritiker als auch Fans zu begeistern.

Entwickelt wurde Pokopia von Game Freak und Omega Force. Omega Force kennt man von Dragon Quest Builders 2. Genau diese Expertise spürt man. Die Kombination aus Pokémon Charme und Dragon Quest Builders Mechaniken funktioniert perfekt. Das Spiel verbindet Animal Crossing, Minecraft und Pokémon zu etwas Neuem.

Was sagen die Kritiker?

Die Kritiken sind durchweg positiv. Game Informer nennt Pokopia die beste entspannende Simulation seit Jahren. 4Players geht noch weiter und bezeichnet es als das bessere Animal Crossing. IGN lobt die Liebe zum Detail. Besonders die Ditto Animationen kommen gut an. Ditto verwandelt sich in andere Pokémon, speichert Items im Körper und platscht beim Fallen zu einem rosa Blob zusammen. Diese kleinen Details machen den Unterschied.

Die Habitat Mechanik wird oft hervorgehoben. Spieler müssen für jedes Pokémon einen passenden Lebensraum schaffen. Nur dann fühlt es sich wohl und bleibt. Das schaltet neue Fähigkeiten und Items frei. Diese Mechanik ist simpel, aber genial. Sie motiviert zum Experimentieren und belohnt Kreativität.

