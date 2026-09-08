Zelda-Fans bekommen bald ein neues LEGO-Set mit Link und Epona

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

LEGO und Nintendo bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Nach den bisherigen Sets aus dem The Legend of Zelda-Universum soll nun ein weiteres Modell erscheinen, bei dem diesmal Link und Epona im Mittelpunkt stehen.

Für Zelda-Fans ist das eine ziemlich naheliegende Kombination. Epona gehört schließlich seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Figuren beziehungsweise Begleitern der Reihe und ist besonders eng mit Link verbunden.

Link bekommt sein eigenes Pferd

Das neue Set, welches während der Jubiläums-Direct vorgestellt wurde, soll Link zusammen mit Epona darstellen. Damit bekommen Fans die Möglichkeit, eines der bekanntesten Duos der Zelda-Reihe als LEGO-Modell ins Regal zu stellen.

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Besonders interessant ist dabei natürlich Epona. Das Pferd ist vor allem durch The Legend of Zelda: Ocarina of Time bekannt geworden und begleitet Link auch in weiteren Spielen der Reihe. Gerade deshalb dürfte das Set für viele Sammler interessant sein. Statt nur eine bekannte Location aus Zelda nachzubauen, steht diesmal eine Figur im Mittelpunkt, die für viele Spieler direkt mit ihren Erinnerungen an die Reihe verbunden ist.

Zelda und LEGO werden immer größer

Die Zusammenarbeit zwischen Nintendo und LEGO hat sich in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet. Neben zahlreichen Super-Mario-Sets sind inzwischen auch andere Nintendo-Marken vertreten. The Legend of Zelda ist dabei eine der naheliegendsten Erweiterungen. Die Reihe bietet schließlich unzählige bekannte Charaktere, Gegenstände und Orte, die sich hervorragend als LEGO-Modelle umsetzen lassen.

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Ein Set mit Link und Epona könnte deshalb durchaus nur der nächste Schritt sein. Gerade die verschiedenen Versionen von Hyrule und Links Ausrüstung würden noch viele weitere Möglichkeiten bieten.

Noch fehlen wichtige Details

Zum neuen LEGO-Set sind allerdings noch nicht alle Informationen bekannt. Vor allem Preis, genaue Teilezahl und Veröffentlichungstermin sind derzeit die entscheidenden Fragen für Fans. Auch der genaue Look des Modells dürfte interessant werden. LEGO könnte sich bei Link und Epona an einem bestimmten Zelda-Spiel orientieren oder einen allgemeineren Stil verwenden.

Bis zur offiziellen Vorstellung müssen sich Fans deshalb noch gedulden.

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Wenn du mehr über die Geschichte der bisherigen The Legend of Zelda-Spiele wissen möchtest, haben wir einen umfangreichen Guide-Artikel dafür!