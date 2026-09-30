Gerät macht alte Game-Boy-Spiele zu Musikplayern

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Ein neues Gerät lässt die Musik aus alten Game-Boy-Cartridges wieder erklingen. Der Retro Song Bird ist ein neuer Player, der Musik und Soundeffekte von Game Boy– und Game Boy Color-Cartridges direkt auslesen und wiedergeben kann. Die Soundfiles können aber auch exportiert werden. Und sogar die Game Boy Camera kann damit wiederverwendet werden! Game Boy-Fans und Chiptune-Liebhaber dürften damit mehr als nur happy werden.

Wie funktioniert das?

Die Bedienung des Retro Song Birds ist wie die eines Game Boys: Cartridge einstecken, Musik auswählen und anhören. Nutzer können zwischen den einzelnen Titeln wechseln und die Lautstärke regeln. Die Klänge werden mithilfe einer eigenen Soundemulation erzeugt. Dadurch soll das ursprüngliche Audiosystem des Game Boy möglichst präzise nachgebildet werden. Das dürfte vor allem für Fans interessant sein, die den charakteristischen Sound der Nintendo Handhelds möglichst authentisch erleben möchten. Laut Hersteller soll das Gerät die Musik von mehr als 1900 Game Boy-Titeln abspielen können.

Weitere Funktionen

Der Retro Song Bird lässt sich außerdem über einen Audioanschluss mit einer Stereoanlage verbinden. Die Musik der alten Cartridges kann damit nicht nur über das Gerät selbst, sondern auch über größere Lautsprecher wiedergegeben werden. Der Player kann allerdings noch mehr: die Soundtracks lassen sich auch als WAV-Dateien exportieren. Weiters können die 4 Soundkanäle des Game Boy getrennt ausgegeben werden. Dadurch ergeben sich auch Möglichkeiten für Musiker und Chiptune-Künstler, die klassischen Game Boy-Sound für eigene Projekte verwenden möchten.

Die Game Boy Camera kommt wieder zum Einsatz

Eine weitere ungewöhnliche Funktion betrifft die Game Boy Camera. Sie kann zusammen mit dem Retro Song Bird als USB-Webcam verwendet werden. Damit bekommt das Gerät neben seinen Audiofunktionen noch einen netten Bonus.

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Für Besitzer alter Game Boy-Cartridges könnte der Retro Song Bird damit eine interessante Möglichkeit sein, die eigene Sammlung völlig neu erleben zu können. Zudem könnte es für manche ein neuer Grund sein, alte Cartriges zu sammeln.

Quellen: retrosongbird.com, youtube.com via BirdCartel