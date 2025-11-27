Großes Nintendo-Update: Geheime Game Boy Startscreens, Button-Remapping und ein neuer Name!

Manuel... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht auf ein bestimmtes Genre.

Die Emulatoren der zu den ältesten gehörenden Nintendo Konsolen NES und Game Boy haben nicht nur insgesamt 4 neue Spiele erhalten, sondern einige Neuerungen. Zudem hat sich der Name geändert, zu welchen alle Apps der klassischen Konsolen gehören.

Nie mehr Nintendo Switch Online

Der Name war schon immer sehr umständlich. Das fand man wohl bei Nintendo auch, deshalb hat Nintendo Switch Online einen neuen Namen bekommen. Die Retrokonsolenemulatoren laufen nun unter dem passenden Namen Nintendo Classics.

Die neuen Titel

Kurz und knapp die 4 neuen Titel, welche in die beiden Bibliotheken gewandert sind:

NES:

Ninja Gaiden 2: The Dark Sword of Chaos (1990)

(1990) Battletoads (1991)

Game Boy:

Bionic Commando (1987)

(1987) Kid Icarus: Of Myths and Monsters (1991)

Knopfbelegung nach Wahl

Die Game Boy App, als auch die NES App lassen jetzt im Pausenmenü endlich das Button-Mapping nach Belieben zu. Viele Spieler bevorzugen nämlich die B- und A-Knöpfe der damaligen Controller nicht auf den B- und A-Knöpfen von modernen Nintendo Kontrollern zu drücken, sondern diese mit den Y- und B-Knöpfen zu belegen. Auch bei Verwendung eines Kontrollers von einem Dritthersteller ist es angenehmer, wenn man die Belegung verändern kann. Warum es so lange dauern musste, diese Optionen einzuführen, das weiß nur Nintendo.

Game Boy Piepser nach Wahl

Die Game Boy App hat am meisten Veränderungen durch das Update bekommen. Startet man die App hört man nicht mehr das ikonische Game Boy Piepsen, sondern das Sammeln einer Münze aus Super Mario Land. Wer glaubt, dass der ikonische Sound für immer verschwunden bleibt, der irrt. Sobald man die App startet und den linken Analog-Stick in eine Richtung drückt, erscheint der klassische Game Boy Startscreen samt dem Piepsen. Exakt so wie als man damals ein Videospiel auf dem Handheld gestartet hat. Je nachdem welchen Game Boy Generation (Game Boy, Game Boy Pocket oder Game Boy Color) man für die Spiele eingestellt hat, zeigt sich ein anderer Startbildschirm.

This also means the NES and GB apps are now upgraded to Nintendo Classics, which means button explanations & remapping are now in for every game.They changed the startup sound for GB app into the Mario Land 1 coin sound, because it has the original GB, Pocket and Color startup video easter eggs now — Yakumono (@luigiblood.bsky.social) 2025-11-26T01:52:36.129Z

Wir freuen uns über die Neuerungen und fragen uns, ob uns Nintendo vielleicht bald mit dem nächsten Emulator bei den Nintendo Classics beglückt.

Quelle: luigiblood.bsky.social

