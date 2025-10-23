Nintendo Switch Online: Luigi’s Mansion kommt für die Switch 2 in die GameCube-Bibliothek!

Manuelhat seit dem NES keine Nintendo Konsole ausgelassen und deshalb zahlreiche Videospielreihen, wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an gespielt. In den Jahren haben sich aber auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft in sein Nintendo Wohnzimmer dazugesellt. Er betrachtet jedes Videospiel als eigenes Kunstwerk, welches es zu verstehen gilt. Aus diesem Grund beschränken sich seine Lieblingsspiele auf kein spezielles Genre.

Der beliebte GameCube Klassiker und Launch-Titel Luigi’s Mansion wird passend zu Helloween am 30.10.2025 in die Nintendo Switch Online Bibliothek aufgenommen. Allerdings wird nur auf der Switch 2 der GameCube emuliert.

Die Luigi’s Mansion Reihe

Luigi’s Mansion war der allererste Teil der nun mittlerweile vier Teile umfassenden Luigi’s Mansion Reihe. In allen vier Teilen ist Luigi ohne seinen Bruder unterwegs und versucht, wenn auch etwas unfreiwillig, der Held zu sein. Luigi’s Mansion erschien 2001 und war ein Lauch-Titel für den Nintendo Game Cube, welcher damals anstelle eines Super Mario Titels erschienen war. Hierbei muss hinzugefügt werden, dass sich das Spiel komplett von allen bekannten Super Mario Titeln unterscheidet und eine ganz neue Art von Abenteuer für den zweiten Nintendo Klempner gewesen war. Nach 4 gruseligen Abenteuern Nintendo Switch hat unser zweitbeliebtester Klempner einen weiteren offiziellen Beruf erlernt: Geisterjäger.

Werbung

Luigi’s Mansion

Luigi hat eine Villa an einem Gewinnspiel gewonnen, an welchem er eigentlich nicht teilgenommen hatte. Auf dem Weg zur Villa verliert er seinen Bruder Mario aus den Augen. In der Villa wird er von einem Geist angegriffen und wird von dem mysteriösen Professor I.Gidd gerettet. Von ihm erfährt Luigi, dass die gruselige Villa erst vor 2 Tagen an dem Ort erschienen war. Um seinen Bruder zu retten rüstet der Professor Luigi mit dem Staubsauger Schreckweg 08/16 und einem Gameboy Horror aus. Damit lassen sich Geister bekämpfen. Nun muss Luigi alleine in die Villa zurückkehren und auf Geisterjagd gehen um seinen Bruder Mario zu finden.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Der Titel war eigentlich nur als Tech-Demo gedacht

Luigi’s Mansion hatte seinen Ursprung ebenfalls auf der Nintendo Space World 2000. Auf dieser wurden mehrere Tech-Demos über die Fähigkeiten der kommenden Konsole, des Nintendo GameCubes präsentiert. Aufgrund verschiedenster Umstände sind diese, nur als optische Darstellungen gedachten Präsentationen, zu Videospielen geworden: Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda: Twilight Princess und Luigi’s Mansion.

Komplette Trilogie auf der Switch 2

Mit Luigi’s Mansion (2001) Luigi’s Manison 2 (2013) und Luigi’s Mansion 3 (2019) ist nun die komplette Trilogie auf der Nintendo Switch 2 spielbar! Luigi’s Mansion Arcade (2015) fehlt nicht, da es sich um eine eigene Spielhallen-Version vom zweiten Teil handelt. Wir freuen uns auf der neuen Konsole insgesamt 3 mal auf Geisterjagd gehen zu können.

Werbung

Quelle: youtube.com via NintendoAmerica

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!