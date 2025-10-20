Nintendo Switch Online: Kommt als nächstes der Nintendo DS auf die Switch 2?

Manuelhat seit dem NES keine Nintendo Konsole ausgelassen und deshalb zahlreiche Videospielreihen, wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. In den Jahren haben sich aber auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft in sein Nintendo Wohnzimmer dazugesellt. Er betrachtet jedes Videospiel als eigenes Kunstwerk, welches es zu verstehen gilt. Aus diesem Grund beschränken sich seine Lieblingsspiele auf kein spezielles Genre.

Ein aktuelles Patent von Nintendo sorgt nun für Spekulationen, dass sich womöglich der Nintendo DS bald zu den anderen angebotenen Konsolen bei Nintendo Switch Online dazugesellen könnte. Es ist zwar noch nichts bestätigt, aber wäre nach der Ankündigung des Virtual Boys keine große Überraschung. Zudem wurden bereits mehrere Titel auf der Virtual Konsole der Wii U angeboten.

Das überraschende Comeback des Virtual Boys

Es hat sicher niemand damit jemals gerechnet, dass Nintendo den Virtual Boy samt physischem Zubehör auf die aktuellen Switch und Switch 2 Konsolen zurückbringt. Schließlich ist die Konsole derart gefloppt, dass sie hier in Europa nie zum Verkauf angeboten wurde. Seit dieser News wissen wir, dass wir seitens Nintendo mit allem rechnen dürfen. Deshalb ist es gar nicht so abwegig, dass ein aktuelles Patent von Nintendo nun für die Gerüchte sorgt, dass wir demnächst mit Nintendo DS Titel bei Nintendo Switch Online sehen könnten.

Nintendo DS auf der Wii U

Das Ganze ist aber gar nicht so abwegig. Schließlich hatten wir auf der Wii U schon 30 DS Titel samt über die Virtual Console angeboten bekommen. Allerdings hatte die auch einen zweiten Bildschirm, weshalb das Wiederspielen dieser Titel samt Touch-Möglichkeit erst möglich war. DS bedeutet schließlich Dual Screen wovon dessen Videospiele natürlich allesamt gebraucht gemacht hatten. Die Switch und Switch 2 hätte zwar ebenso einen zweiten Bildschirm zur Verfügung, da aber dieser als Konsole fungiert, kann nur entweder gedockt oder lose auf einem Screen gespielt werden.

Das Patent im Detail

Aus diesem Grund kommt nun das aktuelle Patent von Nintendo ins Spiel. Damit gäbe es mehrere Möglichkeiten DS Titel darzustellen: Dual Screen, Einzelbildschirm-Modus und Wechsel-Modus. Im ersten sollen tatsächlich beide Bildschirme verwendet werden. Der Einzelbildschirm-Modus spricht für sich und der Wechsel-Modus lässt einen per Knopfdruck die Bildschirme umschalten. Zudem gibt es noch weiter Information hierzu, denn das Patent soll die GameShare-Funktion der Switch 2 unterstützen. Damit wäre eine zweite Benutzeroberfläche auf einem weiteren Gerät möglich. Wie das tatsächlich von statten gehen wird ist noch nicht ganz klar. Auch kann es sein, dass ein Patent nie verwirklicht werden wird.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Inhalt anzeigen

In der Vergangenheit hatten wir schon öfters über Patente berichtet. Die meisten sind dann tatsächlich umgesetzt worden. Die Chancen stehen also gut. Lasst uns auf eine Rückkehr von Nintendo DS und Nintendo 3DS Titeln auf der aktuellen Nintendo Konsole hoffen.

Quelle: x.com via MikeOdysseyYT

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!