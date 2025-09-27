Nintendo: Kein Reparaturservice für die 3DS-Familie mehr

Manuelhat seit dem NES keine Nintendo Konsole ausgelassen und deshalb zahlreiche Videospielreihen, wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. In den Jahren haben sich aber auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft in sein Nintendo Wohnzimmer dazugesellt. Er betrachtet jedes Videospiel als eigenes Kunstwerk, welches es zu verstehen gilt. Aus diesem Grund beschränken sich seine Lieblingsspiele auf kein Genre.

Nintendo hatte letztes Jahr angekündigt Reparaturservice für die 3DS Familie einzustellen. Die Reparaturen alle Modelle wurden nach und nach eingestellt. Ab nun werden auch keine Reparaturen mehr für das letzte fehlende Modell, dem New Nintendo 2DS XL durchgeführt. Damit wurden die Services der vorletzten Nintendo Generation, welche die 3DS– und Wii U-Familie umfasst, beendet.

Nintendos Reparaturservice

Der japanische Kundenservice von Nintendo ist berühmt dafür, ihre Geräte noch lange nach Verkaufsende noch zu reparieren. Dabei werden Originalteile repariert oder ausgetauscht. Die erste Nintendo Heimkonsole, das Nintendo Entertainment System (NES) wurde beispielsweise 24 Jahre lang repariert. Erst nachdem Einzelteile nicht mehr verfügbar gewesen sind wurde der Support eingestellt.

Nintendo 3DS

Dieses Schicksal hat nun die komplette Nintendo 3DS Familie ereilt. Schon vor eineinhalb Jahren hat Nintendo bekannt gegeben, dass sobald alle verfügbaren Ersatzteile für den Nintendo 2DS, Nintendo 2DS XL und New Nintendo 3DS aufgebraucht wird, kein Reparaturservice mehr angeboten wird. Daraufhin wurde der Service sukzessive eingestellt. Vor knapp einem Jahr hörte man deshalb bei Nintendo auf den 3DS zu reparieren. Später den 2DS und ab nur den 2DS XL.

Das Ende der vorletzten Nintendo Konsolengeneration

In der offiziellen Mitteilung lautet es, dass Nintendo die benötigten Teile für Reparaturen des New Nintendo 2DS XL ausgegangen sind und deshalb bereits seit dem 04.09.2025 keine Reparaturen fmehr gemacht werden können. Damit sind nun offiziell für alle 3DS-Modelle keine Ersatzteile mehr verfügbar. Bereits letztes Jahr wurde auch der Reparaturservice des Nintendo Wii U eingestellt.

Auch die Online-Dienste wurden eingestellt

Da Nintendo auch die eShops des 3DS und die Wii U im März 2023 vom Netz genommen hatte, sind seitdem rund 1000 nur digital erhältliche Videospiele nicht mehr erhältlich. Eine mahnende Erinnerung, dass unsere Lieblingstitel irgendwann nicht mehr verfügbar sein könnten, sollten diese nur digital angeboten werden. Wir erinnern uns wie Super Mario Bros. 35. plötzlich für immer verschwunden war.

Quelle: x.com via nintendo_cs

