Nintendo: Reparaturen für die Nintendo Switch werden in Japan teurer!

Die Nintendo Switch 2 kommt dieses Jahr heraus. Dennoch zeigt Nintendo seinen Kundensupport für die aktuelle Nintendo Konsole von seiner besten Seite. So auch bei den Reparaturen. Allerding wurden soeben die Reparaturpreise in Japan erhöht, weshalb die Japaner künftig tiefer in ihre Taschen greifen müssen.

Der japanische Nintendo Kundendienst

Nintendo hat angekündigt, dass sich die Preise für die Reparaturen der Nintendo Switch erhöhen, da die Ersatzteile teurer geworden sind. Diese Teuerung wird Ende nächsten Monats in Kraft treten. Genauer gesagt am 26.03.2025. Die Preiserhöhung soll auch anderes Zubehör von Nintendo betreffen. Welches Zubehör damit gemeint ist, ist unklar.

Wie hoch ist die Preiserhöhung?

Die Preiserhöhung beträgt ganze 1.100 Yen, was circa 7 Euro ausmacht. So wie es aussieht, scheint die Preiserhöhung nur Japan zu betreffen. Sollten andere Orte auf der Welt ebenfalls von dieser Preiserhöhung betroffen sein, würden wir informiert werden.

Jahrelanger Support

Nintendo ist bekannt für dessen sehr bemühten Kundendienst. So wurde die erste Nintendo Heimkonsole, das Nintendo Entertainment System (NES) 24 Jahre lang repariert. Erst nachdem Einzelteile nicht mehr verfügbar gewesen sind wurde der Support eingestellt. Leider wurden jüngere Konsolen nicht so lange gewartet. So wurden bereits letztes Jahr die Reparaturen der New 3DS Konsolen aufgrund des Mangels an Ersatzteilen schon letztes Jahr eingestellt. Auch die Reparaturen für die NES Mini und SNES Mini (in Japan Famicom Mini und Super Famicom Mini genannt) wurden bereits eingestellt.

Einzigartiger Kundenservice

Aber nicht nur, dass der Kundendienst für deren Produkte für mehrere Dekaden anhalten kann, sondern auch wie der Service manchmal ausfällt ist einzigartig. Einmal wurde eine desolate Nintendo Switch Konsole repariert und die Sticker, welche auf der Konsole platziert waren, gerettet und ebenfalls zurück zu den Besitzern geschickt. Aber auch Geld, welches in einer zu reparierenden Konsole im Batteriefach lag, wurde retourniert. Dabei kam auch die Warnung, dass alte Batterien, die Geldnoten beschädigen könnten.

Quelle: support.nintendo.com