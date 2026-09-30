Remothered: Tormented Fathers und Broken Porcelain bekommen 2027 ein UE5-Remaster

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Die Remothered-Reihe kehrt zurück. Entwickler Stormind Games hat angekündigt, Remothered: Tormented Fathers Remastered und Remothered: Broken Porcelain Remastered im ersten Quartal 2027 für moderne Plattformen zu veröffentlichen. Beide Spiele werden dabei von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5 umgestellt und erhalten umfangreiche technische und visuelle Überarbeitungen.

Die Remaster erscheinen für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC. Auf dem PC werden die beiden Spiele über Steam, den Epic Games Store, GOG und den Microsoft Store erhältlich sein.

Eine Besonderheit betrifft Spieler, die bereits eine der ursprünglichen Versionen besitzen. Stormind Games bietet für die ersten sieben Tage nach der Veröffentlichung ein kostenloses Upgrade auf die jeweilige Remastered-Version an.

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Remothered: Tormented Fathers wird mit Unreal Engine 5 überarbeitet

Remothered: Tormented Fathers Remastered bildet den ersten Teil der Survival-Horror-Saga. Für die Neuauflage wurde das Spiel von Unreal Engine 4 auf Unreal Engine 5 umgestellt. Dabei soll insbesondere die technische und visuelle Darstellung verbessert werden.

Eine wichtige Neuerung ist die Verwendung von Lumen Dynamic Global Illumination. Die Beleuchtung des Spiels wurde vollständig überarbeitet. Schatten und Atmosphäre sollen dadurch dynamischer auf die Umgebung reagieren. Auch die einzelnen Schauplätze wurden technisch überarbeitet.

Stormind Games hat außerdem Umgebungsobjekte, Architektur und Vegetation mit höher aufgelösten Modellen, Materialien und Texturen versehen. Die Charaktermodelle wurden ebenfalls überarbeitet, wobei die ursprüngliche künstlerische Ausrichtung erhalten bleiben soll.

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Auch die Zwischensequenzen wurden überarbeitet. Zusätzlich erhält das Spiel eine neu gestaltete Benutzeroberfläche und überarbeitete Menüs.

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Survival Horror mit verschiedenen Möglichkeiten

Am grundlegenden Gameplay von Tormented Fathers soll sich dagegen nichts ändern. Spieler können weiterhin unterschiedliche Vorgehensweisen miteinander kombinieren. Dazu gehören Schleichen, direkte Konfrontationen, strategisches Vorgehen und das Verstecken vor den Verfolgern.

Die Gegner können laut Stormind Games beobachtet werden, sodass sich ihre Verhaltensweisen und Bewegungsmuster analysieren lassen. Spieler können außerdem Ablenkungen nutzen oder bestimmte Gegenstände einsetzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

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Auf klassische Lebensbalken verzichtet das Spiel. Stattdessen soll der Zustand der Spielfigur anhand ihres Körpers erkennbar sein. Auch Ressourcenmanagement, Rätsel und die Geräuschkulisse spielen eine wichtige Rolle beim Überleben.

Der Sound soll ebenfalls Informationen über die Umgebung liefern. Über den Soundtrack und 3D-Audio können Spieler beispielsweise erkennen, wenn sich ein Verfolger nähert.

Die Geschichte von Tormented Fathers

Im Mittelpunkt der Handlung steht Rosemary Reed, eine 35-jährige Frau, die unter einem Vorwand zum abgelegenen Anwesen von Richard Felton kommt. Ihr eigentliches Ziel besteht darin, die Wahrheit über Celeste herauszufinden, ein junges Mädchen, das verschwunden ist.

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Die Krankenschwester Gloria kümmert sich um den alternden und kranken Felton. Als dieser erkennt, weshalb Rosemary tatsächlich gekommen ist, beginnt die Jagd.

Die Handlung setzt auf psychologischen Horror und beschäftigt sich mit Geheimnissen, Obsessionen sowie der Frage, wo die Grenze zwischen Opfer und Täter verläuft.

Broken Porcelain erhält ebenfalls ein UE5-Upgrade

Auch Remothered: Broken Porcelain Remastered wird von Unreal Engine 4 auf Unreal Engine 5 übertragen. Wie beim ersten Teil stehen dabei vor allem Grafik, Beleuchtung und technische Präsentation im Mittelpunkt.

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Die Umgebungsobjekte, Architektur und Vegetation erhalten höher aufgelöste Modelle, Materialien und Texturen. Auch die Charaktermodelle werden überarbeitet. Hinzu kommen modernisierte Zwischensequenzen sowie eine neu gestaltete Benutzeroberfläche und überarbeitete Menüs.

Stormind Games betont gleichzeitig, dass Gameplay, Mechaniken, Balance und das Spielgefühl des Originals unverändert bleiben sollen.

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Survival im Ashmann Inn

Die Handlung von Broken Porcelain führt Spieler in das Ashmann Inn. Dort warten zahlreiche Ressourcen, gleichzeitig lauern jedoch an vielen Stellen Gefahren.

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Die Spieler müssen ihre Umgebung durchsuchen, Ressourcen sammeln und vorausplanen. Wie bereits im ersten Teil können Situationen sowohl durch Schleichen als auch durch Ablenkungen oder direkte Konfrontationen bewältigt werden.

Auch die Rätsel sollen sich logisch aus der Umgebung und der Geschichte des Ashmann Inn ergeben. Zusätzlich verspricht Stormind Games weitere Einblicke in die Hintergrundgeschichte der Reihe und eine Mischung aus bekannten und neuen Charakteren.

Die Zwischensequenzen werden vollständig in der Engine umgesetzt und sollen dadurch stärker in die Spielwelt integriert werden.

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Kostenloses Upgrade für Besitzer der Originalspiele

Stormind Games möchte sich mit einem kostenlosen Upgrade bei den bisherigen Unterstützern der Reihe bedanken. Besitzer von Remothered: Tormented Fathers beziehungsweise Remothered: Broken Porcelain erhalten die jeweilige Remastered-Version in den ersten sieben Tagen nach Veröffentlichung ohne zusätzliche Kosten.

Stormind Games CEO und Mitgründer Antonio Cannata erklärte dazu, dass die Community einen wichtigen Anteil an der Entwicklungsgeschichte der Remothered-Reihe gehabt habe. Mit dem kostenlosen Upgrade wolle das Studio die Unterstützung der bisherigen Spieler konkret würdigen.

Release im ersten Quartal 2027

Remothered: Tormented Fathers Remastered und Remothered: Broken Porcelain Remastered sollen im ersten Quartal 2027 erscheinen. Als Plattformen wurden PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC genannt.

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Auf dem PC erscheinen beide Remaster über Steam, den Epic Games Store, GOG und den Microsoft Store.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin innerhalb des ersten Quartals 2027 wurde bislang nicht genannt. Auch zu den Preisen der Remaster liegen in den vorliegenden Informationen keine Angaben vor.