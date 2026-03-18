Remothered: Red Nun’s Legacy setzt auf Survival Horror und Psychoterror

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Mit Remothered: Red Nun’s Legacy kehrt die bekannte Horror Reihe zurück. Entwickler Stormind Games arbeitet erneut mit Soft Source Publishing zusammen und bringt damit den dritten Teil nach Remothered: Tormented Fathers und Remothered: Broken Porcelain an den Start. Der Release ist für 2026 geplant und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 sowie PC über Steam, Epic Games Store und GOG.

Die Geschichte von Remothered: Red Nun’s Legacy setzt dreizehn Monate nach dem Verschwinden von sechs Mädchen in Sizilien ein. Eine neue Spur bringt Bewegung in den Fall und lässt die Hoffnung aufkommen, dass zumindest eines der Opfer noch am Leben sein könnte. Im Mittelpunkt steht Susan, die sich von einer mysteriösen Aufnahme leiten lässt und gegen jede Vernunft dorthin zurückkehrt, wo alles begann.

Werbung

Der Schauplatz ist ein verlassenes Herrenhaus an den Hängen des Ätna, das einst der Familie Ashmann gehörte. Was als verzweifelte Suche beginnt, entwickelt sich schnell zu einem psychologischen Albtraum. Erinnerungen, Familiengeheimnisse und übernatürliche Ereignisse greifen ineinander und treiben die Protagonistin immer tiefer in den Wahnsinn.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Survival Horror trifft auf psychologische Mechaniken

Spieler erwartet eine Mischung aus klassischem Survival Horror, Stealth und psychologischem Horror. Remothered: Red Nun’s Legacy setzt dabei auf bekannte Elemente der Reihe, erweitert diese jedoch um neue Mechaniken.

Ein zentraler Aspekt ist die Wahrnehmung der Umgebung. Spieler müssen Hinweise analysieren, versteckte Wege entdecken und die Spielwelt genau beobachten. Ergänzt wird das durch ein Hypnose System, mit dem sich Erinnerungen rekonstruieren und neue Perspektiven auf die Umgebung gewinnen lassen. Diese Mechaniken sollen nicht nur für mehr Tiefe sorgen, sondern auch die Atmosphäre verstärken. Realität und Einbildung verschwimmen zunehmend, wodurch ein konstantes Gefühl der Unsicherheit entsteht.

Werbung

Ein Kernelement bleibt die permanente Bedrohung durch Verfolger. Spieler müssen sich verstecken, fliehen oder in kritischen Situationen Gegenmaßnahmen ergreifen. Ressourcen sind knapp und Fehler werden schnell bestraft. Parallel dazu setzt das Spiel auf klassische Erkundung. Hinweise und Schlüsselgegenstände müssen gefunden werden, um neue Bereiche freizuschalten. Rätsel sind dabei eng mit der Story verknüpft und treiben die Handlung aktiv voran.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Hintergrundgeschichte rund um das sogenannte Cristo Morente. Dieses Kloster spielt eine zentrale Rolle im Mythos der Roten Nonne und soll im dritten Teil stärker beleuchtet werden.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Kann der dritte Teil die Reihe wieder stärken?

Die Erwartungen an Remothered: Red Nun’s Legacy sind gemischt. Während Remothered: Tormented Fathers für seine dichte Atmosphäre gelobt wurde, hatte Remothered: Broken Porcelain mit technischen Problemen zu kämpfen. Ob der neue Teil diese Schwächen ausgleichen kann, bleibt offen. Entscheidend wird sein, ob Technik und Gameplay diesmal stabil zusammenspielen. Das Konzept klingt vielversprechend, muss sich aber in der Praxis beweisen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!