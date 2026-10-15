Rockstar-Gründer Houser: Max Payne 3 war der größte Fehlschlag

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Dan Houser war wieder einmal in Redelaune. Diesmal gab der inzwischen nicht mehr bei Rockstar tätige Mitgründer des Konzerns dem Gaming-Portal IGN ein langes Interview, in dem er Klartext über seine alten Projekte sprach. Auch verriet der Storyschreiber seine Lieblingsspiele von Rockstar Games – und seine Enttäuschungen. Besonders kritisch blickt Houser auf Max Payne 3. “Ich hatte das Gefühl, dass wir ein wirklich cooles Noir-Erlebnis schufen, aber damals herrschte Einigkeit darüber, dass die Leute es hassten”, so Houser.

Bei den Kritikern kam der kultige Shooter mit der Slow-Motion-Mechanik eigentlich gut an. Houser geht mit sich aber scharf ins Gericht: “Manchen hat es gefallen, vielen aber nicht. Also haben wir es falsch gemacht, oder ich habe es falsch gemacht. Ich habe versagt. Mein Beitrag war kein Erfolg.“ Die ersten beiden Ableger von Max Payne wurden zwar von Rockstar Games veröffentlicht, aber von Remedy Entertainment entwickelt. Beim dritten Teil für PS3 und Xbox 360 gaben die Originalentwickler die Serie ab und entwickelten stattdessen Alan Wake für Microsoft. Inzwischen arbeitet Remedy aber wieder mit Rockstar zusammen. Max Payne und Max Payne 2 sollen nun Remakes bekommen.

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Auf Metacritic hielt sich Max Payne 3 mit einem Bewertungsdurchschnitt von 86 Prozent auf demselben Niveau wie die Vorgänger. Bei den Profiten war der Titel für Rockstar damals aber enttäuschend (via Eurogamer). Stilistisch ging der Shooter einen etwas anderen Weg, verließ er doch das regnerische New York für ein knalliges Lateinamerika. Manche Fans hätten die Story von Remedy-Chef Sam Lake vermisst, geht es nach Houser. Das Genre war damals wohl Neuland für ihn. Als lineares Spiel sei der Entwicklungsprozess “ein wenig anders als das Schreiben eines Open-World-Spiels” gewesen.

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Daneben verriet Houser im Interview aber auch seine fünf Lieblingsspiele, an denen er selbst mitgewirkt hat. Sein Favorit ist das Westernspiel Red Dead Redemption II, der letzte Titel, an dem er bei Rockstar mitwirkte. Den zweiten Platz bekam Grand Theft Auto IV. Auf den dritten Platz kommt die Highschool-Simulation Bully für die PlayStation 2, das erste Red Dead Redemption auf den vierten Platz. GTA Vice City schließt bei Houser die Top 5 ab.

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