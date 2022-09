Rare hatte ein Konkurrenzprodukt zum Game Boy entwickelt

Rare, eines der legendärsten Videospielentwickler, dessen ikonische Titel oftmals Game Changer für die Videospielbranche gewesen sind. Dabei hätte die Firma noch viel mehr verändern können. Lange bevor sich Rare auf Videospiele konzentriert hat, arbeitete die Firma an einer Handheldkonsole namens Playboy: eine Alternative zu Nintendos Handheldkönig Game Boy. Dieser war damals nämlich selber noch gar nicht auf dem Markt.

Der Handheld wurde abseits der internen Branche allerdings geheim gehalten. So war er zwar anderen Herstellern bekannt, wurde aber öffentlich nie vorgestellt. Erst jetzt, nach über 30 Jahren bekommen wir ihn das erste Mal zu sehen:

I have no idea where you got this from but yes, this is the thing we built in 1989 to show to Nintendo, except that they announced the GameBoy at the exact time we did this. I wrote the demo code. It was based on our RAZZ board arcade hardware. @DamienMcFerran

— Paul Machacek (@Paul_Mach1) August 31, 2022