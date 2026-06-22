Zelda-Fan-Remake-Entwickler: Wir haben Geschichte geschrieben!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Ein Zelda-Fan-Remake-Projekt, welches stolze 10 Jahre lang in Entwicklung war, wurde nun beendet. Der Fan und Entwickler Giuseppe Macula hat in der Unreal Engine an einem ambitionierten Fan-Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time gearbeitet. Aufgrund des offiziellen Remakes von Nintendo hat er nun entschieden seine Arbeit zu abzubrechen.

Spielbare Demos

Der Hobby-Entwickler, mit dem online Synonym CryZENx , hat bereits im Jahr 2015 damit begonnen, den Nintendo 64-Klassiker mit moderner Technik neu zu kreieren. Er hat über die Jahre mit Technik- und Gameplay-Videos die Community begeistert. Aber damit nicht genug. Er hat sogar spielbare Demos zur Verfügung gestellt. Damit hat sich das Projekt zu einem der bekanntesten Fan-Remakes überhaupt entwickelt. Es wurde immer wieder in der Videospielpresse darüber berichtet.

Das Ende

Nun hat CryZENx das Projekt eingestellt und sich zu seiner Entscheidung geäußert. Er glaube, dass er mit seinem Projekt Geschichte geschrieben hätte. Nach 10 Jahren hätte er sein Ziel erreicht: Nintendo hat sich entschlossen ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time zu entwickeln.

Nicht im Weg stehen

Er wolle Nintendo „nicht im Weg stehen“. Er sehe mit dem Remake von Nintendo die Bestätigung wie groß das Interesse der Fans an einer modernen Version der Videospielklassikers geblieben sei. Aus diesem Grund werde er sein Fan-Projekt ab sofort nicht mehr weiterentwickeln. Er möchte dennoch nicht aufhören an modernen Remakes von Videospielklassiker zu arbeiten.

Heldenreise

Vor Ocarina of Time gab es in der The Legend of Zelda-Reihe bereits schon eine Handvoll sehr beliebter Videospiele. Deshalb war der Sprung im Jahr 1998 in die dritte Dimension gewagt, ist aber Nintendo, wie auch bei Super Mario 64 mehr als geglückt. The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist eine gewaltige Heldenreise. Man beginnt als unschuldiges Kind und stellt sich am Ende als Erwachsener Krieger der Bestie Ganon. Davor muss man viele gefährliche Abenteuer bestehen, welche nicht nur aus einer gewaltigen Handlung, sondern auch voller Nebenmissionen und Sammelobjekten bestehen. Ocarina of Time gilt unangefochten als eines der besten Videospiele aller Zeiten: auf metacritic.com findet man den Titel auf Platz 1, plattformübergreifend! Diese Bewertung ergibt sich dort aus einer Sammlung von zahlreichen Kritiken.

Welche Fan-Remakes kämen in Frage?

Die Auswahl ist groß. Fans spekulieren dabei allerdings an von offizieller Seite eher unwahrscheinlichen Remakes beliebter Klassiker, wie beispielsweise Diddy Kong Racing, Donkey Kong 64 oder Sonic Adventure 2.

Es ist anzumerken, dass der Entwickler nicht nur aus gutem Willen sein Projekt abbricht, sondern sicherlich auch damit er einer rechtlichen Auseinandersetzung mit Nintendo elegant aus dem Weg geht.

Quelle: patreon.com